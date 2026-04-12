Presset øker på Alfred Johansson: Sarpsborg-kampen kan bli skjebnesvanger

Rosenborgs trener Alfred Johansson er under press etter en svak sesongstart. Kampen mot Sarpsborg søndag kan bli avgjørende for svenskens fremtid i klubben. Spillerne støtter treneren, og viktige spillere som Adrian Pereira og Tomas Nemcik er klare for kamp.

Presset på Alfred Johansson og Rosenborg tiltar stadig i styrke. Kampen mot Sarpsborg søndag kan fort bli skjebnesvanger for svensken. Etter 0–2 mot Tromsø, null poeng og bunnplassering i Eliteserien tre runder inn i 2026-sesongen, har flere tatt til orde for at 35-åringens dager på Lerkendal kan være talte. Flere av de TV 2 har snakket med i og rundt Rosenborg tror at et tap mot Sarpsborg fort kan bety slutten for svenskens regjeringstid i Trondheim.

Alfred Johansson selv er fokusert på å hjelpe laget. Han overlater vurderingen av trenerstatus til andre, men understreker at han vil gjøre jobben sin best mulig. Han innrømmer at han har hatt lysere dager, men nekter å gi opp. «Det er ikke artig», sier Johansson. «Men om jeg skal legge meg ned og dø, så gjør jeg ikke min jobb optimalt. Jeg må ha troen på meg selv og det har jeg. Jeg må ha troen på min spillerstall og jeg synes jeg har en god stall, med et uforløst potensial.» Resultater og prestasjoner styrer troen i stor grad, erkjenner Johansson. Han forstår at noen mister troen når resultatene uteblir, men understreker at han tar sitt ansvar og at laget skal løfte seg sammen. Til tross for de dårlige resultatene, har Johansson ikke gjort drastiske endringer i treningsregimet sitt før det som kan bli den viktigste kampen i hans RBK-karriere så langt. \På Lerkendal er det en opplevelse av at spillerne står lojalt bak sin hovedtrener, til tross for sviktende resultater. Adrian Pereira, en av lagets nøkkelspillere, er tydelig på at Johansson fortsatt er rett mann til å lede RBK videre. Han forstår at treneren får ansvaret når resultatene uteblir, men minner om at spillerne også har et ansvar. Pereira er kampklar til søndagens oppgjør og lover en annen RBK-utgave. «Vi har så lyst til å få det ut i kamp. Det handler om å ha litt baller og være modige», sier Pereira. Han lover at laget skal vise modighet på søndag.\I tillegg til Pereira, er det gledelige nyheter for Johansson og RBK-supporterne. Stopperkjempen Tomas Nemcik er spilleklar etter å ha vært ute i over fire måneder. Nemcik forteller at han føler seg klar og at laget skal kjempe for klubben, vise ekstra innsats og gå inn i taklingene. Han lover at de skal gjøre alt de kan for å vinne. Kampen mot Sarpsborg er derfor kritisk viktig, ikke bare for Johansson, men også for å snu den negative trenden og gi fansen håp om en bedre sesong





Rosenborg tar grep etter skadesmellRosenborg sliter med en rekke skader, og trener Alfred Johansson evaluerer nå treningshverdagen for å finne årsaken til problemene. Både Jonas Svensson og Aslak Fonn Witry måtte ut med skader mot Tromsø, og også Noah Sahsah er ute med et fingerbrudd. Skadelisten er lang, og klubben ser på treningsmetoder for å finne en løsning.

Rosenborgs supporterleder krever Alfred Johanssons avgangSupporterlederen Inge Braa i Kjernen krever at Rosenborgs trener Alfred Johansson må gå etter lagets dårlige sesongstart. Braa mener Rosenborg er et synkende skip og at det ikke finnes andre utveier.

Rosenborg møter Sarpsborg 08 under pressRosenborg sliter i Eliteserien og ligger sist på tabellen. Klubben er under press før søndagens kamp mot Sarpsborg 08. Klubblegenden 'Mini' Jakobsen kommenterer trener Alfred Johanssons lederstil i en podkast.

Rosenborg i krise: Mini Jakobsen kritiserer lederstilen og lanserer ny trenerkandidatRosenborgs dårlige sesongstart får klubblegenden Jahn Ivar «Mini» Jakobsen til å reagere. Han kritiserer lederstilen til trener Alfred Johansson og lanserer Bodø/Glimts assistenttrener Gaute Helstrup som en mulig erstatter. Samtidig er frustrasjonen stor blant spillerne, og presset på treneren øker før kampen mot Sarpsborg 08.

Bop Gueye: Fra tap til håp – Sarpsborg-profilen om sorgen og drømmenBop Gueye, Sarpsborgs unge midtbanespiller, forteller åpent om tapet av familien og hvordan han finner støtte og håp i fotballen og det norske laget.

