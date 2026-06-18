Pride-debatten i bygda mi

En kronikk som beskriver en situasjon der en person opplever at de blir møtt med motstand og hat av noen i sin bygde, som er kjent for sitt kristne miljø. Personen skriver om hvordan de blir kalt urettmessig og at de føler seg diskriminert og at de blir utsatt for hat og mobbing.

Eg er så glad i bygda mi. Eg er så heldig som har fått vakse opp i eit så hyggeleg miljø, omringa av familie, familievener og ein flott kyrkjelyd eg deltok i.

Men så kjem juni, nok eit år, og all denne debatten rundt pride blussar opp. Når eg følgjer med på ting som blir sagt, lagt ut og kommentert på heime, gjer det meg alltid så glad når eg ser folk eg kjenner stå opp for folk som meg. Men det stikk også mykje vondare når eg då også ser folk som eg genuint har vore så glad i gjennom oppveksten stille seg sterkt imot den inkluderinga vi vil ha.

Det er ikkje til å legge lokk på at bygda mi MosterMosterMoster er ei øy sørøst i Bømlo kommune i Sunnhordland er kjent for å ha eit kristent miljø, som kan tolkast som både positivt og negativt. I denne konteksten blir det oftare negativt. Folk gøymer seg bak religionen, og brukar den til å argumentere mot rosakompetanse på skulen og flagging. Men eg ber dykk forstå.

Det einaste de gjer er å skade dei unge som allereie føler at dei ikkje passar inn. De sende ein beskjed om at dei ikkje er velkomne her, og at dei må skjulast vekk frå «det vanlege». Uten at de veit det, kan hatet de spreier vere retta mot ungane og venene dokkar, som aldri har våga å dele noko slikt om seg sjølve sidan dei er redde for korleis de vil reagere.

Viss eg kunne, hadde eg ikkje valt å vere skeiv (eg ville valt bort ein stor del av meg sjølv, tenk på det). Eg har ikkje lyst til å vere eit politisk tema, og ha mine rettar stadig opp for debatt. Det er så urettvist. At grunnlaget bak mykje av det hatet som vi opplever kjem frå Bibelen gjer det vanskeleg å kjenne seg trygg, eller ha lyst å vere rundt religiøse miljø.

Eg er så glad i bygda mi. Men nokon gonger kjennest det ikkje ut som om den er særleg glad i meg. Ein versjon av dette innlegget vart først publisert på Noah Hilt Lidals Facebook-side. Det har også stått på trykk hos Stord24.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no





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Pride-Debatten Kristent Miljø Religion Diskriminering Hat Og Mobbing

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