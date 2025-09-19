Prins Edward og hertuginne Sophie på offisielt besøk i Japan: Hylles for upåklagelig etikette

Prins Edward og hertuginne Sophie er på et fire dagers besøk i Japan for å styrke de bilaterale forbindelsene. Hertuginnens perfekte etikette, spesielt hennes kneling, får stor oppmerksomhet.

Hør saken i kortversjon. Oppsummeringen er generert ved hjelp av kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Prins Edward og hertuginne Sophie er på et fire dagers offisielt besøk i Japan for å forsterke de diplomatiske båndene mellom Storbritannia og Japan . Besøket er preget av stor oppmerksomhet rundt hertuginnens upåklagelige etikette og hennes evne til å overholde de strenge protokollene som kreves ved hoffet.

Blant annet fremheves hennes perfekte kneling, som har imponert både journalister og etikette-eksperter. Det amerikanske ukebladet People fremhever hertuginnens kneling foran keiseren og keiserinnen i deres palass som 'perfekt etikette'. De beskriver også hennes kneling som 'imponerende'. Hertuginnens etikette, som omfatter korrekt opptreden i selskapslivet, diplomati og ved hoffet, har lenge vært et tema for beundring. Myka Meyer, en amerikansk etikette-ekspert, har uttalt at hertuginnen utfører en 'fantastisk dyp kneling' og er stødig på beina. Meyer forklarer at en god kneling krever både muskler og balanse. \Neiing eller kneling er en frivillig gest som er vanlig i den britiske kongefamilien når de møter medlemmer av andre kongehus eller personer av høyere rang. Den britiske kongefamiliens nettsider understreker at det ikke er obligatorisk å knel eller neie ved slike møter, men mange velger å følge tradisjonelle former. På grunn av utenlandsreisen til Japan gikk prins Edward og hertuginne Sophie glipp av statsbesøket til Donald Trump og Melania Trump tidligere denne uken. I hjemlandet blir hertuginnen ofte omtalt som 'monarkiets hemmelige våpen' i britiske medier, og hun har oppnådd stor popularitet for sin rolige og profesjonelle fremtoning. I 2024 gjennomførte Sophie hele 257 offisielle oppdrag både hjemme og i utlandet, noe som viser hennes aktive rolle i kongehuset. \Tidligere kongehusekspert hos BBC, Jennie Bond, fremhever hertuginnens personlighet og hennes tilnærming til livet som en viktig faktor for prins Edward og Sophies suksess. Bond beskriver Sophie som en naturlig, ydmyk kvinne som fortsatt er veldig forelsket i ektemannen sin. Hun har klart å vokse inn i rollen sin uten å skape oppstyr eller fanfare. Dette bidrar til hennes positive image og popularitet. Hertuginnens evne til å navigere i de komplekse protokollene ved hoffet og hennes generelle eleganse har gjort henne til en favoritt i mediene og blant allmennheten. Hennes engasjement i offisielle oppdrag og hennes dedikasjon til kongehusets arbeid har også bidratt til hennes positive omdømme. Hun representerer en viktig styrke for det britiske monarkiet i en tid hvor kongehuset stadig er under lupen





