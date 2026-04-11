Prins Harry saksøkt av veldedighetsorganisasjon Sentebale

Hertugen av Sussex, prins Harry, er saksøkt av veldedighetsorganisasjonen Sentebale, som han selv grunnla. Detaljer om søksmålet er foreløpig få, men saken er registrert i retten. Dette er ikke første gang prins Harry er i retten.

Kortversjonen\Organisasjonen, som fokuserer på å hjelpe barn og unge i det sørlige Afrika, har tatt ut søksmål mot hertugen av Sussex, prins Harry. Saken ble registrert i retten 24. mars, ifølge rettsdokumenter, og nyheten er formidlet av BBC. Hverken prins Harry eller Sentebale , organisasjonen som er involvert, har foreløpig gitt ytterligere detaljer om søksmål et. Det er dermed uklart hvilken type ærekrenkelse eller andre påstander som ligger til grunn for søksmål et.

Prins Harry grunnla Sentebale i 2006 til minne om sin mor, prinsesse Diana, og har tidligere trukket seg som beskytter for organisasjonen. Årsaken til dette, ifølge prinsen selv, var en konflikt mellom styreleder Dr. Sophie Chandauka og resten av styret, noe som førte til at flere styremedlemmer også trakk seg.\Bakgrunnen for konflikten skal ha vært uenighet om ledelsen av organisasjonen. Dr. Chandauka ga kort tid etter prins Harrys avgang et intervju med Sky News hvor hun rettet kraftig kritikk mot prinsen. Hun uttalte at han utgjorde den største risikoen for organisasjonen og hevdet at Sentebale mistet både sponsorer og givere da prins Harry og hertuginne Meghan flyttet til USA i 2020. En kilde nær de tidligere styremedlemmene avviste imidlertid disse anklagene som grunnløse. Dersom saken skulle ende i retten, vil det ikke være prins Harrys første møte med rettsvesenet. Han har tidligere vært saksøker i en rekke saker, blant annet mot Associated Newspapers, hvor han anklager dem for telefonavlytting og andre ulovlige inngrep i privatlivet. Denne høyesterettssaken varte i ni uker. Søksmålet mot medieeieren er det tredje store søksmålet prins Harry har ført mot britiske aviser.\Det er viktig å merke seg at de nøyaktige årsakene til søksmålet, og de spesifikke påstandene som blir fremsatt, fortsatt er ukjente. Offentligheten venter nå på ytterligere informasjon fra begge parter. Det er også interessant å følge med på utviklingen i forholdet mellom prins Harry og Sentebale, og hvordan denne saken kan påvirke prinsens image og hans fremtidige engasjement i veldedighetsarbeid. Videre vil utfallet av søksmålet gi en pekepinn på hvordan prins Harrys forhold til media og hans tidligere kollegaer i Sentebale vil bli håndtert fremover. Det faktum at prinsen har vært involvert i flere rettssaker den siste tiden, både som saksøker og nå som saksøkt, viser kompleksiteten i hans liv og de utfordringene han står overfor. Det blir spennende å se hvordan denne saken utvikler seg og hvilken innvirkning den får på prins Harrys omdømme og hans fremtidige virke





Prins Harry saksøkt for ærekrenkelseHan var selv med på å grunnlegge veldedighetsorganisasjonen. Nå har de saksøkt den britiske prinsen og krever erstatning.

Prins Harry saksøkt for ærekrenkelseHan var selv med på å grunnlegge veldedighetsorganisasjonen. Nå har de saksøkt den britiske prinsen og krever erstatning.

Prins Harry saksøkt for ærekrenkelseHan var selv med på å grunnlegge veldedighetsorganisasjonen. Nå har de saksøkt den britiske prinsen og krever erstatning.

Prins Harry saksøkt for ærekrenkelseHan var selv med på å grunnlegge veldedighetsorganisasjonen. Nå har de saksøkt den britiske prinsen og krever erstatning.

