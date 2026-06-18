Prins William donerer 14.000 kroner til å kjøpe pub tilbake

Prins William har donert 1000 pund til innsamlingsaksjonen for å kjøpe puben Somerset Arms tilbake i Wiltshire. Lokalbefolkningen håper at dette vil hjelpe til å sikre pubens fremtid.

Den tradisjonsrike puben Somerset Arms i en liten landsby i Wiltshire har holdt stengt i flere år. I frykt for at samlingspunktet skulle gå tapt for alltid, startet lokalbefolkningen en stor innsamlingsaksjon for å kjøpe den tilbake.

Plutselig tikket det inn en kongelig donasjon. Prins William donerte nemlig 1000 pund direkte til aksjonen for å sikre pubens fremtid, melder den britiske avisen The Telegraph. Prinsen beskriver puben som en livslinje for lokalsamfunnet og hyller den britiske pubkulturen. Han skriver at pubene våre har lenge hatt en unik plass i hjertet av det britiske samfunnet.

Prinsen har tidligere uttalt at han vokste opp på puber og at vi må beskytte pubene våre. Lokalbefolkningen er takknemlige for prinsens donasjon og håper at det vil hjelpe til å sikre pubens fremtid. Det er tydelig at prinsen har en stor interesse for å beskytte den britiske pubkulturen og lokale samlingspunkt





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Prins William Somerset Arms Wiltshire Pub Innsamlingsaksjon

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