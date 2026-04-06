Prinsesse Ingrid Alexandra hjemme i Norge: Tilbake for å støtte familien i en vanskelig tid

Prinsesse Ingrid Alexandra har reist hjem til Norge for påskeferie, midt i en periode med utfordringer for kongefamilien. Kommentator mener hjemkomsten er symbolsk og viktig for å støtte familien.

Prinsesse Ingrid Alexandra (22) tilbrakte en elleve uker lang juleferie i Norge i fjor, hvor hun var sammen med familie og venner. Hun vendte tilbake til Sydney, Australia, 20. februar for å fortsette studiene sine. Nå har hun igjen tatt turen hjem til Norge for å tilbringe påskeferie n her. Dagbladet kontaktet Slottet for å spørre om prinsessens hjemreise og hvor lenge hun planlegger å bli i Norge.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe svarte i en SMS: Prinsessen er på privat påskeferie i Norge, og opplyste at det er ferie ved universitetet. Slottet ønsker ikke å kommentere hvor prinsessen oppholder seg eller hvor lenge hun blir. De siste månedene har det vært mye oppmerksomhet rundt kronprinsesse Mette-Marit (52) og hennes forbindelser til Jeffrey Epstein, samt rettssaken til sønnen Marius Borg Høiby (29). Kronprinsessen lot seg intervjue på Skaugum av NRK i mars om Epstein-kontakten, noe som førte til reaksjoner. Dagbladets kommentator, Sigrid Hvidsten, mener tidspunktet for prinsesse Ingrid Alexandras hjemreise neppe er tilfeldig. Påsken er en tid for familiesamling, og dette er en familie som har vært gjennom en vanskelig tid de siste månedene. Ingrid Alexandra har en tendens til å dukke opp når hun trengs som mest, sier Hvidsten. Det er ikke utenkelig at det nå er samling i bånn for kongefamilien for å finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen framover. Hvidsten trekker frem at det er spesielt viktig for kronprinsesse Mette-Marit å ha datteren hjemme. Dette må være veldig vanskelig for alle i familien. Kronprinsesse Mette-Marit har vært meldt syk, men dukket opp på et offisielt oppdrag, noe som ifølge Hvidsten har stor symbolverdi. Påskeferien i Australia varer vanligvis rundt to uker, noe som kan indikere at prinsessen kan bli værende i Norge en stund. Det er mulig hun velger å bli lenger nå som hun først er hjemme. Det er ikke usannsynlig at Ingrid Alexandra vil besøke Marius Borg Høiby i fengsel, slik de andre familiemedlemmene har gjort. Ifølge Hvidsten er det viktigste for kongefamilien å være sammen i denne tiden. Slottet har intensivert opplæringen av prinsessen, selv om hun studerer i utlandet, slik man så til jul. Det er stor interesse for hvordan kongefamilien vil håndtere situasjonen framover. Mette-Marit har fått kritikk for redegjørelsen om relasjonen til Jeffrey Epstein, og mange krever flere svar. Det er spenning rundt hvordan kongefamilien vil håndtere situasjonen fremover, med spørsmål om de vil velge å ignorere visse aspekter. Prinsessen er i Norge i en tid hvor familien er under et stort press og utfordringer. Det vil være spennende å se om hun vil fortsette å støtte familien i tiden fremover





