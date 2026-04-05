Prinsesse Ingrid Alexandra hjemme i påsken: Støtte for kongefamilien i vanskelig tid

Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge for påskeferie. Kommentarer tyder på at hjemkomsten skjer i en tid med utfordringer for kongefamilien, inkludert kronprinsesse Mette-Marits Epstein-relasjoner og Marius Borg Høibys rettssak.

Prinsesse Ingrid Alexandra (22) tok en elleve uker lang juleferie i fjor, og reiste tilbake til Norge for å være sammen med familie og venner. Hun ble værende frem til 20. februar, før hun fløy tilbake til Sydney i Australia for å fortsette studiene. Dagbladet har spurt Slottet om prinsessens hjemreise, samt om hvor lenge hun planlegger å bli i Norge.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe svarer følgende: Prinsessen er på privat påskeferie i Norge, skriver hun i en SMS, og opplyser at det er ferie på universitetet fordi studentene er halvveis i semesteret. Hvor prinsessen oppholder seg, eller hvor lenge hun blir, ønsker ikke Slottet å kommentere. Denne påsken har prinsesse Ingrid Alexandra igjen valgt å reise hjem til Norge, noe som kommer i en tid hvor kongefamilien står overfor flere utfordringer. Kronprinsesse Mette-Marit (52) har den siste tiden vært i søkelyset på grunn av hennes kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, og det har også vært stor oppmerksomhet rundt sønnen Marius Borg Høibys (29) rettssak. Mange har spekulert i om prinsessens hjemreise er et resultat av disse hendelsene, og at hun ønsker å være en støtte for familien i en vanskelig periode. Det er ikke bare julen hun har tilbragt i Norge, hun er nå tilbake igjen. Dagbladets kommentator, Sigrid Hvidsten, peker på at tidspunktet for prinsesse Ingrid Alexandras hjemreise neppe er tilfeldig. Påsken er jo en høytid hvor familier ofte blir samlet, og dette er en familie som har stått i en langvarig krise over flere måneder. Ingrid Alexandra har en tendens til å dukke opp når hun trengs som aller mest, sier hun. Hvidsten trekker frem at det er spesielt viktig for kronprinsesse Mette-Marit å få datteren hjem. Dette må være veldig, veldig vanskelig for alle i familien, mener hun. Det er spekulasjoner om prinsessen kan dukke opp på offisielle oppdrag, og det er en sterk antydning om at hun kan bli værende i Norge en stund. I følge Hvidsten, kan det være at hun velger å bli lengre tid i Norge når hun først kan. Det er ikke bare familiebåndene som trekker, det kan også være en mulighet til å besøke Marius Borg Høiby i fengsel. Hvidsten påpeker at det viktigste for kongefamilien nå er å være sammen. Det spekuleres i om prinsessen vil dukke opp på offisielle oppdrag mens hun er i Norge. Slottet har intensivert opplæringen hennes, selv om hun studerer i utlandet, sier hun. Mette-Marit har fått mye kritikk for relasjonen til Jeffrey Epstein. Flere krever flere svar. Det er ikke bare Ingrid Alexandra som er i søkelyset. Prins Sverre Magnus, Marius Borg Høiby, kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon var sammen under prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag i 2022. Hvidsten peker også på at det knytter seg stor interesse til hvordan kongefamilien vil håndtere situasjonen framover





