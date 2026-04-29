Prinsesse Ingrid Alexandra kritiserer pressen – NRK publiserte innlegg fra privat konto

Prinsesse Ingrid Alexandra , landets fremtidige dronning, gikk nylig ut med kritikk mot pressen på sin private Instagram-konto. Innlegget, som ble delt med en begrenset krets på 800 følgere, ble raskt gjenstand for offentlig oppmerksomhet da NRK valgte å publisere innholdet i både Dagsrevyen og på sin nettside samme dag.

Denne handlingen har utløst en debatt om grensene for privatliv og offentlighet, spesielt når det gjelder medlemmer av kongefamilien. Bakgrunnen for prinsessens uttalelse ligger i den intense mediedekningen rundt hennes bror, Marius Borg Høiby, og den pågående rettssaken han er involvert i. I tillegg har den nylige avsløringen av kronprinsesse Mette-Marits kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein bidratt til et allerede spent medieklima rundt kongehuset.

Prinsessen beskrev i innlegget at hun følte seg overveldet og frustrert, og brukte uttrykket «blitt gæren» for å beskrive sin tilstand. Denne kommentaren, som ble delt på en plattform ment for personlig bruk, ble likevel ansett som offentlig interesse av NRK. Kritikken mot NRKs beslutning om å publisere prinsessens private innlegg kommer fra flere hold. Rådsleder Vilde Schanke Sundet stiller spørsmål ved om det er forsvarlig å gjengi ytringer fra lukkede fora journalistisk.

Hun argumenterer for at saken reiser viktige spørsmål om hva som defineres som en offentlig ytring, og hvilke etiske retningslinjer som bør gjelde for journalister når de vurderer å publisere informasjon hentet fra private kanaler. Sundet understreker at prinsessens konto var lukket, og at det derfor er betenkelig at en kommentar ment for et begrenset publikum ble gjort til gjenstand for nasjonal debatt. NRKs innholdsredaktør, Kathrine Hammerstad, forsvarer imidlertid beslutningen.

Hun påpeker at tidspunktet for innlegget var spesielt relevant, da det kom i en periode med intens medieoppmerksomhet rundt kongefamilien. Hammerstad argumenterer for at det er pressens samfunnsoppdrag å dekke slike saker, selv om det kan være krevende for de involverte. Hun fremhever også prinsesse Ingrid Alexandras rolle som tronarving, og understreker at hennes uttalelser om samfunnsspørsmål, inkludert medienes rolle, er av stor offentlig interesse.

Hammerstad forklarer at NRK ikke anså prinsessens Instagram-konto som et privat og lukket rom, og at de derfor mente de hadde rett til å publisere innlegget. Denne vurderingen har imidlertid blitt møtt med motstand, og debatten fortsetter om hvor grensen skal gå mellom privatliv og offentlighet for medlemmer av kongefamilien. Saken illustrerer de utfordringene som pressen står overfor i en tid hvor sosiale medier spiller en stadig større rolle i samfunnet.

Det er en balansegang mellom å ivareta offentlighetens rett til informasjon og å respektere enkeltpersoners privatliv. Prinsesse Ingrid Alexandra er ikke bare en del av kongefamilien, hun er også en ung kvinne som navigerer i en kompleks offentlig rolle. Hennes uttalelse, selv om den kom på en privat plattform, har utvilsomt satt søkelys på forholdet mellom kongehuset og pressen, og har åpnet for en viktig diskusjon om etiske retningslinjer i journalistikken.

Videre understreker saken viktigheten av å vurdere konteksten og de potensielle konsekvensene før man publiserer informasjon fra sosiale medier, spesielt når det gjelder sensitive saker og personer i offentligheten. Den pågående debatten vil sannsynligvis føre til en nærmere vurdering av pressens rolle og ansvar i fremtiden





