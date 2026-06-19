Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal heie på fotball-VM i Senegal

Prinsesse Ingrid Alexandra (22) og prins Sverre Magnus (20) får deres første offisielle oppdrag siden morens lungetransplantasjon, og skal reise til Senegal for å støtte det norske fotballandslaget under VM.

Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus skal representere det norske kongefamilien ved fotball-VM i Senegal . Dette blir deres første offisielle oppdrag siden deres mor, kronprinsesse Mette-Marit, gjennomførte en vellykket lungetransplantasjon på grunn av forverret lungefibrose.

Slottet melder at kronprinsessen er glad for at det er mulig for barna å delta. I tillegg til å heie på tribunen skal søskenparet besøke TINEs fotballskole i New York under oppholdet. Kongefamiliens deltagelse på VM har vært uklar lenge, men kong Harald uttrykte i mai håp om at kronprins Haakon og prins Sverre Magnus skulle reise. Kronprinsen var mer forbeholden på grunn av kronprinsessens sykdom.

Etter kunngjøringen om at transplantasjonen var godkjent, er det nå klart at de yngste medlemmene av familien reiser. Lungetransplantasjonen ble utført etter at kronprinsessens lungefibrose forverret seg, og hun måtte settes på venteliste. Avdelingsleder Arnt Fiane ved Rikshospitalet opplyste at operasjonen har vært vellykket så langt. I påvente av full rehabilitering vil kronprinsessen fortsatt ikke kunne utføre offisielle oppdrag, noe som påvirker hele familiens planer.

Norges Fotballforbund valgte å kunngjøre troppen til VM 2026 med kongelig deltagelse for å markere at det første NM på 28 år. Kong Harald, kjent for sitt idrettsengasjement, har i mange år fulgt store mesterskap. Familien har tidligere heiet på landslaget i ulike sammenhenger, blant annet i en kvalifiseringskamp mot Italia der både kronprinsen og prins Sverre Magnus var til stede.

Nå er planene endelige for prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus' reise til Senegal for å støtte det norske laget under VM





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