Prinsesse Ingrid Alexandra reiser alene hjem til Norge mens kronprins Haakon forlenger Japan-besøket på grunn av kronprinsessens sykdom

En video fra TV-kanalen viser prinsesse Ingrid Alexandra på vei til flyplassen for å reise hjem til Norge uten sine foreldre. Samtidig har kronprins Haakon måttet forlenge sitt statsopphold i Japan etter at kronprinsessens helseforfall er blitt alvorlig. Både han og kongen har uttalt seg om situasjonen, som skyldes kronprinsessens progressive lungefibrose.

TV-kanalen publiserte også en video av prinsesse Ingrid Alexandra som ble filmet gjennom gangene på en flyplass. Hun hadde en bag over skulderen og mobilen i hånden.

Det ble rapportert at hun var på vei til flyet som skal ta henne til Norge tirsdag kveld norsk tid. Kronprins Haakon sa tidligere denne uken at PST, som har ansvaret for kongefamiliens sikkerhet, ikke har ønsket å kommentere prinsessens hjemreise overfor NRK. Kronprins Haakon oppholder seg foreløpig i Japan til og med onsdag. Han har kortet ned besøket med én dag på grunn av kronprinsessens sykdom.

"Jeg drar hjem fordi kronprinsessen er syk. Jeg har kortet ned besøket med én dag, og det beklager jeg til alle som skulle få besøk den siste dagen," sa han mandag. Kronprinsessen Mette-Marit er alvorlig syk med lungefibrose, en sykdom som i det siste har forverret seg betydelig. Hun har nå behov for oksygen i perioder.

"Jeg synes det er viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå. Det er jo en sykdom som utvikler seg, og dessverre har hun blitt en del dårligere," uttalte kronprinsen. Kong Harald har også uttrykt sorg over tilstanden til sin svigerdatter.

"Jeg synes det er veldig trist, legene sa det ville skje, men vi trodde og håpet at dette ville skje om en stund, ikke nå," sa kongen. Familien befinner seg i en vanskelig situasjon, og både kronprinsen og kongen har uttalt seg om den alvorlige utviklingen av kronprinsessens helse





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prinsesse Ingrid Alexandra Kronprins Haakon Kronprinsesse Mette-Marit Lungefibrose Hjemreise Norge Japan Besøk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronprins Haakon i Japan: – Ingrid Alxandra planlegger å komme hjem snartKronprinsen møtte pressen i Tokyo mandag. Han snakket om hvorfor han forkorter reisen – og opplyste at prinsesse Ingrid Alexandra snart setter kursen mot Norge.

Read more »

Kronprins Haakon om Ingrid Alexandras hjemkomst og Mette-Marits sykdomKronprins Haakon forteller at prinsesse Ingrid Alexandra snart kommer hjem fra studiene i Australia for å være sammen med moren sin, kronprinsesse Mette-Marit, som er alvorlig syk med lungefibrose. Han har også cuttet ned et Japan-besøk på grunn av prinsessens tilstand. I tillegg nevnes det et besøksforbud mot prinsessen i Australia etter en sikkerhetssituasjon.

Read more »

Kronprins Haakon om prinsesse Ingrid Alexandra : – Planlegger å komme hjem på besøkKronprinsesse Mette-Marit er dårlig nå, og det er viktig å komme hjem og være sammen med henne, sier kronprins Haakon.

Read more »

Prinsesse Ingrid Alexandra kan returnere til Norge - bekymringer om Trumps helseNyheten om at politiet i Australia siktet en mann for stalking etter mistenkelig brev til prinsesse Ingrid Alexandra, samt kronprins Haakons uttalelser om at hun planlegger å komme hjem snart på grunn av morens helse. Samtidig uttrykker amerikanske eksperter bekymring for Donald Trumps mentale helse og fysiske tilstand.

Read more »