Prinsesse Ingrid Alexandra reiser hjem til Norge for å være med sin syke mor

Prinsesse Ingrid Alexandra har tatt farvel med Australia og reist hjem til Norge for å være sammen med sin alvorlig syke mor, konprinsesse Mette-Marit. Nyhetsankeret i australske 9News Sydney har vist en video av prinsessen som blirgeleidet gjennom en flyplass. Dagbladet har forsøkt å kontakte Slottets kommunikasjonsavdeling for å bekrefte informasjonen, men har ikke fått svar. Den politiske redaktøren i Dagbladet, Lars Helle, mener at prinsessen bør fortsette sine studier i Australia som planlagt, men kronprins Haakon har bekreftet at hun kommer hjem for å være med familien. Kronprinsen er selv på reise i Tokyo og har kortet ned turen sin. PST har også bekreftet at de er kjent med situasjonen og har iverksatt tiltak i samarbeid med australske sikkerhetsmyndigheter. I samme periode var også dronning Sonja sykmeldt og innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer. USAs utenriksminister Marco Rubio har også gitt kommentarer om Grønland og Nato i en høring i Kongressen. Han sa at USA er involvert i samtaler med Grønland og Danmark om bruken av Grønland til kollektivt forsvar for alle. Rubio sa også at president Donald Trump mener det er lettere å forsvare et sted når man eier det. Trump har tidligere uttalt at han kan stille til valg som statsminister i Israel.

Prinsesse Ingrid Alexandra har tatt farvel med Australia og reist hjem til Norge for å være sammen med sin alvorlig syke mor, konprinsesse Mette-Marit. Nyhetsankeret i australske 9News Sydney har vist en video av prinsessen som blirgeleidet gjennom en flyplass.

Dagbladet har forsøkt å kontakte Slottets kommunikasjonsavdeling for å bekrefte informasjonen, men har ikke fått svar. Den politiske redaktøren i Dagbladet, Lars Helle, mener at prinsessen bør fortsette sine studier i Australia som planlagt, men kronprins Haakon har bekreftet at hun kommer hjem for å være med familien. Kronprinsen er selv på reise i Tokyo og har kortet ned turen sin. PST har også bekreftet at de er kjent med situasjonen og har iverksatt tiltak i samarbeid med australske sikkerhetsmyndigheter.

I samme periode var også dronning Sonja sykmeldt og innlagt på Rikshospitalet med hjerteproblemer. USAs utenriksminister Marco Rubio har også gitt kommentarer om Grønland og Nato i en høring i Kongressen. Han sa at USA er involvert i samtaler med Grønland og Danmark om bruken av Grønland til kollektivt forsvar for alle. Rubio sa også at president Donald Trump mener det er lettere å forsvare et sted når man eier det.

Trump har tidligere uttalt at han kan stille til valg som statsminister i Israel





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