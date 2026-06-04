Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake i Norge: Kronprinsesse Mette-Marit alvorlig syk

Prinsesse Ingrid Alexandra har vendt tilbake til Norge denne uken, mens kongefamilien meldte at kronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk. Kronprinsessen lider av lungefibrose, en kronisk lungesykdom som gjør at frisk lungevev gradvis erstattes av arrvev. Dette gjør lungene stivere, reduserer evnen til å ta opp oksygen og kan føre til at man blir raskere andpusten og mer sliten. Torsdag fulgte Ingrid Alexandra foreldrene til Rikshospitalet, der kronprinsessen ble kjørt inn med oksygenapparat på ryggen. Torsdag ettermiddag kjørte prinsessen familien tilbake til Skaugum. I en annen hendelse ble prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra observert kjørende inn og ut av Oslo fengsel i to svarte biler, en drøy time fra hverandre. Prins Sverre Magnus satt bak rattet, mens prinsesse Ingrid Alexandra satt i passasjersetet, og det var ytterligere en svart bil med i følget.

Prinsesse Ingrid Alexandra var tilbake i Norge denne uken, etter at kongefamilien meldte at kronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk. Kronprinsessen lider av lungefibrose, en kronisk lungesykdom som gjør at frisk lungevev gradvis erstattes av arrvev.

Dette gjør lungene stivere, reduserer evnen til å ta opp oksygen og kan føre til at man blir raskere andpusten og mer sliten. Torsdag fulgte Ingrid Alexandra foreldrene til Rikshospitalet, der kronprinsessen ble kjørt inn med oksygenapparat på ryggen. Torsdag ettermiddag kjørte prinsessen familien tilbake til Skaugum. I en annen hendelse ble prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra observert kjørende inn og ut av Oslo fengsel i to svarte biler, en drøy time fra hverandre.

Prins Sverre Magnus satt bak rattet, mens prinsesse Ingrid Alexandra satt i passasjersetet, og det var ytterligere en svart bil med i følget





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