Prinsesse Ingrid Alexandras kostbare studietid i Sydney – staten betaler, men kronprinsfamilien tar en stor del av regningen

Prinsesse Ingrid Alexandra studerer samfunnsfag ved Universitetet i Sydney med fordypning i internasjonale forhold og politisk økonomi. Staten dekker 500 000 kroner årlig for studier og opphold, mens kronprinsparet betaler resterende utgifter. Totalkostnadene for oppholdet, inkludert studentbolig og reiser, er betydelige.

Prinsesse Ingrid Alexandra , nå 22 år gammel, tok i fjor høst steget over til den andre siden av kloden for å innlede en bachelorgrad i samfunnsfag ved det prestisjetunge Universitetet i Sydney. Hennes akademiske vei har valgt en fordypning innenfor internasjonale forhold og politisk økonomi, fagfelt som krever både global innsikt og analytisk dyktighet.

Det norske kongehuset har tidligere offentlig bekreftet at det er staten som bærer den økonomiske byrden for prinsessens studieopphold. Denne støtten er satt til 500 000 kroner årlig, et beløp som er øremerket dekning av både skolepenger og de generelle levekostnadene under oppholdet. Nettavisen har i fjor rapportert at eventuelle utgifter som overstiger denne statlige rammen, dekkes av kronprinsparet med egne midler. Det er verdt å merke seg at kronprinsparets personlige økonomi i stor grad er basert på apanasjen de mottar over statsbudsjettet. I 2023 mottok kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit en apanasje på totalt 12,9 millioner kroner. Summen for prinsessens studieopphold i utlandet, som overgår den statlige støtten på en halv million kroner årlig, illustrerer et betydelig privat bidrag fra kronprinsparets side.

Prinsessen er for tiden bosatt i en studentbolig ved St. Andrew's College, en institusjon kjent for sin lange historie og tradisjoner innenfor universitetsmiljøet i Sydney. Ifølge informasjon tilgjengelig på skolens egne nettsider, utgjorde kostnaden for første semester i 2025 omkring 22 250 australske dollar. Omregnet til norsk valuta, tilsvarer dette en sum på litt over 149 000 kroner. TV 2 har videre brakt frem tall som viser at når obligatoriske utgifter som søknadsavgifter, medlemskap i studentklubber og kostnader knyttet til fadderuken legges til, havner den samlede prislappen for prinsessens første år ved St. Andrew's på nærmere 330 000 norske kroner. Dersom man antar at prisnivået forblir stabilt gjennom studieløpet, vil oppholdet ved kollegiet alene koste rundt 990 000 kroner over de tre årene. Det er en viss prisreduksjon forbundet med å bo ved kollegiet over lengre tid, men Nettavisen har så langt ikke lykkes i å innhente eksakte tall for 2026. Det er imidlertid snakk om en besparelse på noen få hundre australske dollar per år.

Prisen for oppholdet inkluderer en rekke fasiliteter og tjenester. Tre varme måltider serveres daglig i en felles spisesal, og en formell middag avholdes hver onsdag, hvor studentene oppfordres til å kle seg mer formelt. I tillegg er ulike frivillige aktiviteter, som konserter, språkkurs, middager hos rektor og sosiale arrangementer som ball, inkludert i oppholdsprisen. Nettavisen har innhentet en bekreftelse fra Slottet angående de totale utgiftene for prinsesse Ingrid Alexandras opphold. Simen Løvberg Sund, kommunikasjonsrådgiver ved det kongelige hoff, gjentar den tidligere kjente informasjonen: staten dekker 500 000 kroner årlig, mens kronprinsparet dekker resterende kostnader.

Spørsmål knyttet til prinsessens sikkerhet har ført til henvisning til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Generelt sett er kongelige omgitt av livvakter døgnet rundt, og prinsesse Ingrid Alexandra er intet unntak. Den kongelige politieskorte (DKP), som opererer under PST, antas å være ansvarlig for hennes sikkerhet i Australia. PST har vært tilbakeholdne med informasjon om spesifikke sikkerhetstiltak, men Eirik Veum, seniorrådgiver i PST, bekrefter at PST har det overordnede ansvaret for prinsessens sikkerhet under oppholdet i Australia. Det fremheves at et tett samarbeid og en kontinuerlig dialog med australske myndigheter er etablert.

Med et døgnkontinuerlig vakthold følger naturlig nok en rekke ekstra utgifter. Reiseutgifter utgjør en betydelig post. Fly er det mest praktiske transportmiddelet for å reise mellom Norge og Australia. De rimeligste tur-retur-billettene mellom Oslo og Sydney starter på rundt 17 000 kroner. Det er dokumentert at prinsesse Ingrid Alexandra har foretatt minst fem slike flyreiser i løpet av studietiden. Den første reisen fant sted i juni i fjor, da hun skulle starte studiene, etterfulgt av en returreise til jul. Hennes siste offisielle oppdrag før hun returnerte til Australia var 27. januar i år. I påsken var prinsessen tilbake i Norge før hun igjen reiste til Australia i midten av april. Med en antatt kostnad på 17 000 kroner per tur-retur-billett, blir det 34 000 kroner for fire flyvninger. Legger man til en ekstra tur-retur-billett, som koster rundt 8 500 kroner, ender den totale reiseutgiften på 42 500 kroner.





