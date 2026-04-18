Prinsesse Ingrid Alexandras studieliv i Australia: En detaljert oversikt over kostnader og sikkerhet

En grundig gjennomgang av utgiftene knyttet til Prinsesse Ingrid Alexandras bachelorstudier i Sydney, inkludert bolig, opphold og de omfattende sikkerhetstiltakene fra PST. Offisielle tall og estimater belyser den totale prislappen for hennes utdanning i utlandet.

Prinsesse Ingrid Alexandra har siden høsten i fjor vært bosatt i Australia for å påbegynne en bachelorgrad i samfunnsfag ved det anerkjente Universitetet i Sydney. Hennes faglige fokus ligger innen internasjonale forhold og politisk økonomi, et valg som reflekterer en interesse for globale dynamikker og samfunnsstrukturer. Kongehuset har tidligere bekreftet at den norske stat bidrar økonomisk til prinsessens studieopphold, med en årlig støtte som dekker skolepenger og opphold.

Denne støtten er fastsatt til 500.000 kroner per år. Ytterligere utgifter som overstiger dette beløpet, dekkes privat av kronprinsparet. Kronprinsparet, Haakon og Mette-Marit, mottar apanasje fra statsbudsjettet, som i 2025 utgjorde 12,9 millioner kroner. Dette illustrerer hvordan kongelige utgifter ofte finansieres gjennom offentlige midler, enten direkte eller indirekte. Prinsessen bor ved St. Andrew's College, et av Sydneys mest tradisjonsrike studentboliger. Prisen for et semester ved dette kollegiet var i 2025 rundt 22.250 australske dollar, noe som tilsvarer drøyt 149.000 norske kroner. Når man legger til obligatoriske kostnader som søknadsgebyr, medlemskap i studentklubber og deltakelse i fadderuken, anslås den totale prisen for prinsessens første år ved St. Andrew's til å nærme seg 330.000 norske kroner. Dersom disse prisene vedvarer, vil boligkostnadene for hennes treårige bachelorgrad ende på omtrent 990.000 kroner. Selv om prisene kan synke noe for hvert år man bor der, har detaljerte tall for 2026 ikke blitt offentliggjort. Bostipendet ved St. Andrew's College inkluderer imidlertid flere fasiliteter, som tre daglige varme måltider i en felles spisesal. I tillegg arrangeres det formelle middager ukentlig, hvor passende kleskode forventes. Omfattende sosiale og faglige aktiviteter, som konserter, språkkurs og middager i rektorboligen, er også integrert i oppholdsprisen. Dette gir et innblikk i hvordan studentlivet ved et prestisjefylt kollegium er strukturert og finansiert. Slottet har bekreftet de statlige bidragene og kronprinsparets private finansiering av utgifter utover dette. Spørsmål knyttet til prinsessens sikkerhet har blitt rettet til Slottet, som henviser videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Prinsesse Ingrid Alexandra er, i likhet med andre kongelige, under kontinuerlig livvaktbeskyttelse. Det er sannsynlig at Den kongelige politieskorte (DKP), en enhet underlagt PST, er ansvarlig for vaktholdet i Australia. PST har vært tilbakeholdne med detaljer rundt sikkerhetstiltakene, men Eirik Veum, seniorrådgiver i PST, har bekreftet at PST har det overordnede ansvaret for prinsessens sikkerhet under oppholdet. Det pågår et tett samarbeid og en løpende dialog mellom PST og australske myndigheter for å ivareta hennes trygghet. Døgnet rundt sikkerhet medfører betydelige utgifter, og flyreiser utgjør en vesentlig del av disse kostnadene. En tur-retur billett mellom Oslo og Sydney starter på rundt 17.000 kroner. Prinsessen har hittil reist minst fem ganger mellom Norge og Australia i løpet av studietiden. Med en antatt kostnad på 17.000 kroner per tur-retur reise, som gir 34.000 kroner for fire reiser, pluss 8.500 kroner for en enkelt reise, kan de totale flyutgiftene anslås til å ligge rundt 42.500 kroner for disse reisene. Disse tallene gir et bilde av de omfattende ressursene som settes inn for å sikre prinsessens velferd og studiemiljø i utlandet





