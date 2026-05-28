Prinsesse Kate imponerer med italiensk under offisielt oppdrag

Prinsesse Kate viste sine imponerende språkkunnskaper under et offisielt oppdrag i Italia, hvor hun snakket italiensk til lokale innbyggere og overrasket ektemannen, prins William. Oppdraget var i forbindelse med The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, hvor prinsesse Kate er høy beskytter.
Prinsesse Kate viste sine imponerende språkkunnskaper under et offisielt oppdrag i Italia. Hun overrasket ektemannen, prins William, ved å snakke italiensk til lokale innbyggere under et møte ved rådhuset i Reggio Emilia.
Dette var prinsessenes første offisielle utenlandsoppdrag siden hun ble diagnostisert med kreft i 2024. Oppdraget var i forbindelse med The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, hvor prinsesse Kate er høy beskytter. Stiftelsen fokuserer på å fremme omsorg og utdanning for barn under fem år. Prins William avslørte i et britisk radioprogram at han ikke visste at kona snakket italiensk før hun overrasket ham under oppdraget
Prinsesse Kate Språkkunnskaper Italiensk Offisielt Oppdrag The Royal Foundation Omsorg Utdanning Barn
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Prinsesse Kate er tilbake på jobb etter å ha vært syk av kreftPrinsesse Kate er tilbake på jobb etter å ha vært syk av kreft i 2024. Hun har vært i remisjon siden starten av 2025 og har nå reist til Italia for å utføre et oppdrag for kongehuset.
Read more »
– Sammenligner alle med hamKate Cassidy åpner om om dating-livet etter tapet av kjæresten, Liam Payne.
Read more »
Kronprins Haakon bekymrer seg for kronprinsesse Mette-Marit og øvrige familie med helseproblemerKronprins Haakon etter Abel-pris‑seremonien i Oslo åpnet om den alvorlige sykdommen til Mette‑Marit, dronning Sonjas hjerteplager og prinsesse Astrids innleggelser, og hvordan kongehuset tilpasser sitt offentlige arbeid til disse utfordringene.
Read more »
Kongelige helseutfordringer dominerer kronprins Haakons uttalelser etter Abel‑prisenKronprins Haakon advarer om forverring i kronprinsesse Mette‑Marits helse, samtidig som han roser kong Harald og dronning Sonja for deres arbeid til tross for alvorlige helsetilstander. Prinsesse Astrid har også vært innlagt med hjerte- og lungesykdommer.
Read more »