Prinsesse Kate imponerer med italiensk under offisielt oppdrag

Prinsesse Kate imponerer med italiensk under offisielt oppdrag
Prinsesse KateSpråkkunnskaperItaliensk
📆5/28/2026 2:51 AM
TV 2 Nyhetene
Prinsesse Kate viste sine imponerende språkkunnskaper under et offisielt oppdrag i Italia, hvor hun snakket italiensk til lokale innbyggere og overrasket ektemannen, prins William. Oppdraget var i forbindelse med The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, hvor prinsesse Kate er høy beskytter.

Prinsesse Kate viste sine imponerende språkkunnskaper under et offisielt oppdrag i Italia. Hun overrasket ektemannen, prins William, ved å snakke italiensk til lokale innbyggere under et møte ved rådhuset i Reggio Emilia.

Dette var prinsessenes første offisielle utenlandsoppdrag siden hun ble diagnostisert med kreft i 2024. Oppdraget var i forbindelse med The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, hvor prinsesse Kate er høy beskytter. Stiftelsen fokuserer på å fremme omsorg og utdanning for barn under fem år. Prins William avslørte i et britisk radioprogram at han ikke visste at kona snakket italiensk før hun overrasket ham under oppdraget

