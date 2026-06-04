Prinsesse Madeleine får ingen apanasje fra kong Carl Gustaf

Prinsesse Madeleine (43) har vært mer synlig i offentligheten etter at hun flyttet hjem til Sverige for to år siden. Men det har ikke gitt utslag i lommeboka, skriver Det svenske hoffet. Den yngste prinsessen får ikke en eneste krone i apanasje fra kong Carl Gustaf. Apanasjen er den årlige summen den svenske staten gir til hoffet, som så fordeles mellom de kongelige som jobber for kongehuset. For å få apanasje må man ha gjort nok oppdrag i kongehusets tjeneste. Det har ikke Madeleine gjort, til tross for at hun har vært mer synlig enn tidligere. Grunnen er enkel: Mange av oppdragene hun har hatt, er knyttet til stiftelser og organisasjoner som Childhood. Dette regnes ikke som rene 'prinsesseoppdrag'. Det svenske hoffet reagerer sterkt på Russlands fremstilling av besøket. Kong Carl Gustaf var på besøk i Kyiv, på det som var kongens første besøk til den ukrainske hovedstaden siden Russlands fullskala invasjon.

Prinsesse Madeleine (43) har vært mer synlig i offentligheten etter at hun flyttet hjem til Sverige for to år siden. Men det har ikke gitt utslag i lommeboka, skriver Det svenske hoffet.

Den yngste prinsessen får ikke en eneste krone i apanasje fra kong Carl Gustaf. Apanasjen er den årlige summen den svenske staten gir til hoffet, som så fordeles mellom de kongelige som jobber for kongehuset. For å få apanasje må man ha gjort nok oppdrag i kongehusets tjeneste. Det har ikke Madeleine gjort, til tross for at hun har vært mer synlig enn tidligere.

Grunnen er enkel: Mange av oppdragene hun har hatt, er knyttet til stiftelser og organisasjoner som Childhood. Dette regnes ikke som rene 'prinsesseoppdrag'. Det svenske hoffet reagerer sterkt på Russlands fremstilling av besøket. Kong Carl Gustaf var på besøk i Kyiv, på det som var kongens første besøk til den ukrainske hovedstaden siden Russlands fullskala invasjon.

Også kongehusekspert Caroline Vagle påpeker at selv om man har sett prinsesse Madeleine oftere de siste åra, så har det vært i kraft av stiftelser eller organisasjoner hun er involvert i - ikke direkte kongelige oppdrag. I Norge ga prinsesse Märtha Louise frivillig fra seg apanasjen i 2002 fordi hun ønsket å jobbe som selvstendig næringsdrivende. Så selv om hun representerte kongehuset i 20 år etter det - fram til 2022 - mottok hun ikke kongelig lønn, sier Vagle.

Kong Carl Gustaf bød opp til dans i anledning kronprinsesse Victorias bursdag. Det svenske kongeparet får i overkant av 9 millioner kroner, kronprinsparet 5 millioner kroner, og prins Carl Philip og prinsesse Sofia rundt 1,2 millioner





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