Prinsesse Madeleine får ingen apanasje - kongens rapport viser null kroner

Den svenske virksomhetsrapporten for 2025 avslører at prinsesse Madeleine ikke mottar apanasje, til tross for økt synlighet. Årsaken er at oppdragene hennes hovedsakelig er knyttet til stiftelser, ikke direkte kongelige plikter.

Prinsesse Madeleine (43) har vært mer synlig i offentligheten etter at hun flyttet hjem til Sverige for to år siden. Men det har ikke gitt utslag i lommeboka.

Det svenske hoffet har nå lagt fram sin splitter nye virksomhetsrapport for 2025. Den viser at den yngste prinsessen ikke får en eneste krone i apanasje fra kong Carl Gustaf. Apanasjen er den årlige summen den svenske staten gir til hoffet, som så fordeles mellom de kongelige som jobber for kongehuset. For å få apanasje må man ha gjort nok oppdrag i kongehusets tjeneste.

Det har ikke Madeleine gjort, til tross for at hun har vært mer synlig enn tidligere. Grunnen er enkel: Mange av oppdragene hun har hatt, er knyttet til stiftelser og organisasjoner som Childhood. Dette regnes ikke som rene prinsesseoppdrag. Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle sier til Dagbladet: Det er ikke slik at du automatisk får apanasje om du er prinsesse eller prins.

Du må jo gjøre deg fortjent til det. Hun påpeker også at selv om man har sett prinsesse Madeleine oftere de siste åra, så har det vært i kraft av stiftelser eller organisasjoner hun er involvert i - ikke direkte kongelige oppdrag. Til sammenligning ga prinsesse Märtha Louise frivillig fra seg apanasjen i 2002 fordi hun ønsket å jobbe som selvstendig næringsdrivende.

Så selv om hun representerte kongehuset i 20 år etter det - fram til 2022 - mottok hun ikke kongelig lønn. Det svenske kongeparet får i overkant av 9 millioner kroner, kronprinsparet 5 millioner kroner, og prins Carl Philip og prinsesse Sofia rundt 1,2 millioner. Rapporten kommer samtidig som kong Carl Gustaf nylig besøkte Kyiv - hans første besøk til den ukrainske hovedstaden siden Russlands fullskala invasjon. Det svenske hoffet reagerte sterkt på Russlands fremstilling av besøket.

I en annen sak har den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor (66) blitt observert med et stort blåmerke i ansiktet nær hjemmet sitt på Sandringham. Det er uklart hvordan eller når den tidligere hertugen av York fikk merket. Caroline Vagle kommenterer: Oi! Det var litt av en blåveis!

Det er foreløpig et mysterium hva som har skjedd, men det kan jo se ut som han har falt og slått seg. Mountbatten-Windsor har vært mye omtalt i media det siste året, etter at han ble dratt inn i Epstein-skandalen. 66-åringen hadde et nært vennskap med finansmannen Jeffrey Epstein, som seinere ble dømt for seksuelle overgrep og menneskehandel med mindreårige.

Nå avdøde Virginia Giuffre hevdet at den tidligere prinsen hadde sex med henne da hun var mindreårig og at dette skjedde som en del av Epsteins nettverk. Mountbatten-Windsor nekter for alle anklager. Saken førte til stort press etter et kritisert BBC-intervju i 2019, der han forsøkte å forklare seg. Etter dette trakk han seg fra offentlige kongelige oppgaver, mistet mange offisielle roller, og inngikk seinere et økonomisk forlik med Giuffre uten å innrømme skyld





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Madeleine Apanasje Svensk Kongehus Prins Andrew Epstein

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