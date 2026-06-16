Prioritering av ren kraft avgjørende for klimaeffektivitet i maritim sektor

Debattinnlegg om utfordringer med syntetiske drivstoff i skipsteknologi og behov for optimal ressursbruk for å maksimere klimakutt.

Det er riktig å arbeide med utslippsreduserende teknologi for skip, men dersom vi velger feil løsninger, kan det i praksis bremse Europas klimakutt. Hovedproblemet er enkelt: Ren kraft er en knapp ressurs i Europa.

Bruker vi den på tiltak med lav klimaeffekt per kilowattime, går det på bekostning av tiltak som kan kutte langt mindre CO2. Energieffektivisering gjennom hybridsysteme med batterier er allerede utbredt og ofte lønnsomt uten subsidier. De reelle alternativene som gjenstår, er elektrifisering, syntetiske drivstoff som grønn ammoniakk og på lengre sikt kjernekraftdrevne skip. Full-elektrisk drift er for de fleste offshorefartøy lite realistisk på grunn av energibehov og operasjonsmønster.

Dermed står syntetisk drivstoff som hovedalternativ på kort sikt. Grønn ammoniakk fremstilles med ren strøm, vann og nitrogen. Først spaltes vann til hydrogen via elektrolyse. Deretter bindes hydrogenet til nitrogen i Haber-Bosch-prosessen.

Begge trinn er ekstremt energikrevende. Rundt 60 prosent av energien går tapt gjennom produksjon, lagring og transport. Her ligger kjernen i problemet: Klimapolitikk handler om prioritering av ren kraft, som i dag er en knapp ressurs. Ren kraft må derfor brukes der den gir størst utslippskutt per enhet.

Det er også et prioriteringsspørsmål innen ammoniakk: Verden bruker allerede enorme mengder til kunstgjødsel, i dag produsert fra fossil gass. Før vi begynner å brenne grønn ammoniakk i skip, bør den først erstatte dagens fossile produksjon av ammoniakk. Det gir større klimaeffekt. Et vanlig motargument er at økt etterspørsel etter grønn ammoniakk vil drive frem ny fornybar kraft.

Men en industriprosess som Haber-Bosch krever stabil kraft, ikke variabel produksjon fra sol og vind alene. Skal dette balanseres med gasskraft, forsvinner klimaeffekten fordi det er mer effektivt å lage hydrogen direkte fra fossil gass enn å brenne gassen for å lage strøm som så skal lage hydrogen. Store batterilagre for å jevne ut variabel kraft har egne energitap. Når disse kombineres med tapene i selve ammoniakkproduksjonen, blir det samlede energiregnestykket meget svakt.

For at energiregnestykket for syntetisk drivstoff skal gå opp, trengs ny, stabil grunnlast. I dag peker kjernekraft seg ut som det mest realistiske utslippsfrie alternativet. Da bør vi stille spørsmålet: Er det mer effektivt å bruke kjernekraften direkte i transport, fremfor å gå via energikrevende drivstoffproduksjon? Kjernekraft brukes allerede i militære fartøy, og sivile forsøk er gjort, blant annet med NS Savannah på 1960-tallet.

Å ta i bruk kjernekraft på skip vil være krevende, men olje- og gassindustrien har forutsetninger for å bidra. Det vil likevel kreve betydelig regulatorisk utvikling og kompetansebygging





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Maritim Transport Grønn Ammoniakk Kjernekraft Ren Kraft Klimaprioritering

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