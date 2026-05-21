Prisøkningen med ny kraftlinje kan koste 9,3 milliarder kroner, syv ganger mer enn planlagt

En ny kraftlinje til Øst-Finnmark kan koste 9,3 milliarder kroner, seks ganger mer enn planlagt. Porsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik kritiserer regjeringen for å pålegge Statnett å ta for store hensyn til dyr og natur.

Porsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik kritiserer regjeringen for å pålegge Statnett å ta for store hensyn til til dyr og natur. Da Statnett søkte om å få bygge kraftlinjen mellom Skaidi og Lebesby i Finnmark i 2020, anslo de at prisen ville havne på 1,5 milliarder kroner. Nå tror de at prislappen vil ligge et sted mellom 7,2 milliarder og 9,3 milliarder kroner





