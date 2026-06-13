Pris på en VM-pils

E24 har sjekket hva det koster om du skal ha deg en pils når Norge møter Senegal. Det blir 119 kroner for 0,4, sier daglig leder Geir Oterhals. Omregnet til halvliterpris blir det 148,75 kroner.

E24 har sjekket hva det koster om du skal ha deg en pils når Norge møter Senegal. Det blir 119 kroner for 0,4, sier daglig leder Geir Oterhals.

Omregnet til halvliterpris blir det 148,75 kroner. SALT på Langkaia i Oslo har en pris på 98 kroner for en 0,4, omregnet til halvliterpris blir det 122,5 kroner. Lekter’n på Aker Brygge har en pris på 115 kroner for en 0,4, omregnet til halvliterpris blir det 143,75 kroner. Fotball i parken har en pris på 119 kroner for en 0,4, omregnet til halvliterpris blir det 148,75 kroner.

Jordal Amfi har en pris på 118 kroner for en 0,4, omregnet til halvliterpris blir det 147,5 kroner. Carls har en pris på 135 kroner for en halvliter, omregnet til halvliterpris blir det 148,5 kroner. Spikersuppa har en pris på 119 kroner for en 0,4, omregnet til halvliterpris blir det 148,5 kroner





e24 / 🏆 20. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fotball VM Pils Priser Arrangementer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Her snakker vi kupp-prisTo nye merker ruller inn i landet – og de er billige.

Read more »

Nærmer seg SpaceX-handel - E24 BørsI løpet av fredagen sparkes handelen i gang for Elon Musks SpaceX.

Read more »

Grønstad setter pris på Ingebrigtsen som trenerTjalve-løperen har hatt Filip Ingebrigtsen som trener det siste året, og forteller at det har vært veldig positivt. Grønstad setter av tid til å rose sin læremester, som er ekstremt viktig for ham.

Read more »

Sikker elmoped til lav pris: Kombiner Enova-støtte med E-Wheels-salgetE-Wheels har et stort salg på elektriske mopeder akkurat nå, og Enova-støtten utløper 30. juni 2026. Gjennom en kort periode kan du kombinere tilbudspriser med støtten på 3.500 kroner. Les om modellene som Yadea Epoc H+ og hvordan du sikrer begge deler.

Read more »