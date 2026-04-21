Priscilla Presley kommer til Oslo for eksklusivt arrangement

Priscilla Presley besøker Oslo 9. oktober for et unikt foredrag og meet and greet på The Hub. Arrangørene gleder seg til å ønske henne velkommen tilbake til Norge.

Den ikoniske skikkelsen Priscilla Presley forbereder seg nå på et etterlengtet besøk til Norge, en begivenhet som allerede har skapt stor begeistring blant fans og kulturinteresserte. Det er den engasjerte arrangøren Sten Roger Mellum som kan bekrefte nyheten, og han står bak organiseringen av dette eksklusive besøket i tett samarbeid med det anerkjente danske miljøet Memphis Mansion, som blant annet drifter det omfattende Elvis-museet i Danmark.

Datoen som er satt for denne store begivenheten er 9. oktober, og selve arrangementet vil finne sted på det sentrale hotellet The Hub i Oslo. Programmet for kvelden er lagt opp som en kombinasjon av et personlig foredrag og en eksklusiv meet and greet-seanse, hvor publikum får muligheten til å oppleve legenden på nært hold. Dette blir andre gang Priscilla besøker Norge, med en tidligere visitt tilbake i 2018 da hun var gjest under showet Elvis in Concert – Live on Screen i Oslo Spektrum. Priscilla Presley er viden kjent som den tidligere hustruen til den legendariske rockekongen Elvis Presley, en mann som endret musikkhistorien for alltid. De to var gift i perioden 1967 til 1973, og sammen fikk de datteren Lisa Marie Presley. Utover sitt historiske ekteskap med Elvis, har Priscilla markert seg sterkt på egne premisser, blant annet gjennom sin suksessfulle karriere som skuespiller i den populære TV-serien Dallas, samt som en profilert modell. En interessant detalj for det norske publikummet er Priscillas sterke tilknytning til våre breddegrader; hun har nemlig norske aner. Hennes bestefar ble født i den sørlandske byen Egersund, før han valgte å utvandre til USA, hvor han senere stiftet familie. Denne personlige forbindelsen til Norge gjør besøket ekstra spesielt både for henne selv og for hennes mange norske følgere som ser frem til å ønske henne velkommen tilbake til sine røtter. Sten Roger Mellum, som selv er en dedikert Elvis-entusiast, legger ikke skjul på at prosessen med å få Priscilla til Oslo har vært preget av stor entusiasme. Han fikk nylig anledning til å møte henne personlig under et arrangement i Danmark, hvor kontakten med de danske medarrangørene ble knyttet, noe som til slutt førte til bookingen av det norske besøket. Mellum understreker at dette kan være en unik mulighet til å få oppleve henne, da hun nå har kommet opp i årene. Det er en forventningsfull Priscilla som ser frem til å reise til Norge, og hun er klar for å dele historier fra sitt innholdsrike liv, inkludert karrieren i rampelyset og det berømte ekteskapet med Elvis. Etter at besøket i Oslo er gjennomført, vil Priscilla reise videre for å holde tilsvarende foredrag i både Göteborg og København, noe som markerer en liten turné i Skandinavia for å møte fansen før hun setter kursen hjemover igjen





