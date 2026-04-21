Priscilla Presley vender tilbake til Norge for eksklusivt arrangement

Priscilla Presley besøker Oslo den 9. oktober for et unikt foredrag og meet and greet på The Hub. Arrangør Sten Roger Mellum bekrefter besøket og lover et nært innblikk i hennes liv og karriere.

Priscilla Presley , den ikoniske skikkelsen og tidligere ektefelle til legenden Elvis Presley , forbereder seg nå på et etterlengtet besøk til den norske hovedstaden. Det er bekreftet av ansvarlig arrangør Sten Roger Mellum at hun ankommer Oslo den 9. oktober for å delta på et eksklusivt arrangement. Besøket gjennomføres i et tett samarbeid med det danske Memphis Mansion, som står bak det anerkjente Elvis-museet i Danmark.

Arrangementet vil finne sted på hotellet The Hub, hvor publikum får muligheten til å oppleve både et personlig foredrag og en eksklusiv meet and greet med stjernen. Dette blir hennes andre besøk til Norge, etter at hun sist gjestet Oslo Spektrum i 2018 under konseptet Elvis in Concert – Live on Screen. Mellum uttrykker stor entusiasme rundt bookingen og påpeker at mulighetene for å se Priscilla Presley live blir stadig færre med årene, noe som gjør dette arrangementet til en unik og historisk begivenhet for norske fans. Historien om Priscilla Presley er nært knyttet til populærkulturen, men hun bærer også på en personlig tilknytning til Norge gjennom sin familiebakgrunn. Hennes bestefar ble opprinnelig født i Egersund, før reisen gikk videre til USA der han slo seg ned og stiftet familie. Denne norske forbindelsen gir besøket en ekstra dimensjon for både henne og det norske publikummet. Sten Roger Mellum, som selv er en dedikert Elvis-entusiast, har jobbet målrettet for å få denne avtalen i havn. Etter et møte med Priscilla ved et arrangement i Danmark tidligere i år, etablerte han kontakten med de danske arrangørene som senere førte til denne bookingen. Mellum formidler at Priscilla selv viser stor glede ved tanken på å returnere til Norge og ser frem til å møte sine tilhengere igjen. Under arrangementet på The Hub vil Priscilla Presley dele ærlige og nære historier fra sitt innholdsrike liv. Hun vil belyse sin mangefasetterte karriere, som strekker seg fra rollen som modell til hennes ikoniske opptreden som Jenna Wade i den populære TV-serien Dallas. Selvfølgelig vil også hennes tid sammen med Elvis Presley stå sentralt i foredraget. De to var gift i perioden 1967 til 1973 og hadde datteren Lisa Marie Presley sammen. Gjennom foredraget får publikum et unikt innblikk i livet i rampelyset sammen med rockens konge. Etter å ha avlagt besøket i Oslo, setter Priscilla kursen videre for å holde tilsvarende foredrag i både Göteborg og København. For mange norske fans markerer denne høstdagen i Oslo en sjelden sjanse til å komme tett på en levende legende som har formet mye av musikk- og underholdningshistorien i det 20. århundre





