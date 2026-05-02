Prisfelle for allergikere: Apotekene slår lavprisbutikkene på pris

En prisoversikt viser at allergitabletter er betydelig billigere på apotek enn i lavprisbutikker som Kiwi og Rema 1000. Norges Astma- og Allergiforbund advarer mot selvmedisinering og oppfordrer til legebesøk for å få medisinen på blå resept.

Når pollensesongen er på sitt mest intense, er det fristende å handle allergimedisin i den nærmeste dagligvarebutikken for rask lindring. Imidlertid kan det som virker som et praktisk og rimelig valg hos lavpriskjeder som Kiwi og Rema 1000 , faktisk være en skjult kostnadsfelle.

En nylig prissammenligning avslører at bekvemmeligheten ved å kjøpe allergitabletter samtidig som du handler matvarer, kommer med en betydelig prislapp. Prisforskjellene er såpass store at de vekker bekymring blant eksperter. Apotekene tilbyr overraskende mye bedre priser enn lavprisbutikkene. Mens mange automatisk tenker på Kiwi og Rema 1000 som de billigste alternativene, viser tallene at de kommer dårlig ut når man beregner prisen per tablett.

Hos Kiwi og Rema 1000 må du betale 207 kroner for en pakke med 21 tabletter av reseptfrie Zyrtec. På apotekene koster den samme pakken 229,90 kroner, men du får hele 30 tabletter, noe som resulterer i en betydelig lavere pris per tablett. Prisen per tablett er nesten 30 prosent høyere hos Kiwi og Rema 1000. Generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), Guro Birkeland, uttrykker overraskelse over de store prisforskjellene.

Hun påpeker at mange forbrukere trolig ikke er klar over dette. – Det er urovekkende, fordi det er ikke sikkert at folk er klar over dette. At forskjellen var såpass stor, overrasket meg faktisk, sier Birkeland. Hun tviler på at folk flest er bevisste på den store variasjonen i priser.

Birkeland advarer også mot selvmedisinering og oppfordrer til å oppsøke lege for en korrekt diagnose og behandlingsplan. Hun understreker at å bare kjøpe medisiner i butikken når man føler seg dårlig, er en dårlig strategi både for lommeboka og helsen. – Å bare stikke innom butikken når man føler seg dårlig, er egentlig en veldig dårlig måte å håndtere det på.

Hvis man har pollenallergi og får for dårlig behandling, kan det etter hvert utvikle seg til å bli mer alvorlig, som astma, advarer hun. Hun oppfordrer spesielt menn til å oppsøke lege, da de generelt går sjeldnere til legen enn kvinner. Løsningen for å unngå å betale for mye for allergimedisin er enkel: planlegging og et besøk hos legen.

Med en diagnostisert pollenallergi har du rett til å få medisinen på blå resept, noe som betyr at du kun betaler 20 prosent av prisen selv. – Da betaler du bare 20 prosent av prisen selv. Slik sparer man både penger og helsebyrde ved å begynne på riktig tidspunkt og få riktige medisiner, forklarer Birkeland. Hun understreker også viktigheten av å få en behandlingsplan fra legen som er tilpasset dine spesifikke allergisymptomer.

Rema 1000 forklarer at de primært konkurrerer med andre lavpriskjeder innen dagligvare, og at de generelt har lavere priser på mange varer som også selges på apotek. De innrømmer imidlertid at det kan være enkelte produkter hvor apotekene er billigere, enten i korte eller lengre perioder, slik som i dette tilfellet. Å planlegge pollenallergibehandlingen og få medisinen på blå resept er den mest økonomiske og helsemessig forsvarlige løsningen





