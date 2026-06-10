Prisveksten i Norge avtok i mai. Vil Norges Bank heve renten i juni?

Nye inflasjonstall fra SSB viser en nedgang i prisveksten i mai, noe som skyldes fall i energipriser. Likevel er kjerneinflasjonen høyere enn forventet, noe som skaper uenighet om om sentralbanken vil heve renten allerede neste uke.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisveksten i Norge avtok noe i mai. Tolvmånedersveksten i konsumentprisindeksen ( KPI ) var 0,3 prosentpoeng lavere enn i april.

Kjenneinflasjonen (KPI-JAE) lå på 3,4 prosent. Det er splid blant økonomer om hva dette betyr for renteutviklingen i Norge. Norges Bank har antatt en inflasjon på 3,3 prosent, både for total- og kjerneinflasjon, og den faktiske inflasjonen ble derfor litt høyere enn forventet. Likevel tror Sparebank 1 sin strateg Dane Cekov at sentralbanken ikke vil heve renten allerede i juni, men holder en knapp på en senere renteøkning etter sommeren.

Økonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 er av den samme meningen. KRRE Knu, D多说. Men DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland mener det er et klart behov for å øke renten allerede i juni for å dempe den høyere-enn-forventet kjerneinflasjonen. Et hovedgrunnlag for nedgangen i prisveksten fra april til mai var en betydelig fall i prisene på energivarer som drivstoff og smøremidler, ned 6,2 prosent.

Dette skyldes blant annet et midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel fra 1. mai. Elektrisitetspriser inkludert nettleie falt også, mens på samme periode i fjor steg prisene kraftig. Matvareprisene økte bare 0,3 prosent fra april til mai, og tolvmånedersveksten i mat satte ned til 3,4 prosent etter en høy vekst i april på grunn av påsketilbud i fjor. Kaffeprisene falt markant.

Andre varer som trekker opp prisveksten inkluderer passasjertransport med fly der prisene bare falt marginalt sammenlignet med et stort fall i fjor, og importerte varer generelt som viser en tiltakende prisvekst siden årsskiftet. §





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