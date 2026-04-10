Prisveksten i Norge: SSB presenterer nye inflasjonstall

SSBs ferskeste inflasjonstall viser en prisvekst på 3,6 prosent siden mars i fjor. Kjerneinflasjonen er på 3,0 prosent. Økonomer diskuterer renteheving og faktorer som påvirker prisene.

Saken oppdateres fortløpende. Fredag morgen presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) de ferskeste tallene for prisveksten i Norge. Disse tallene avslører en økning på 3,6 prosent siden mars i fjor. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile priser som energi og matvarer, har ligget på 3,0 prosent. Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SB1 Markets, kommenterer at prisveksten kom som forventet.

Han poengterer at Norges Bank på forhånd hadde estimert en kjerneinflasjon på 3,0 prosent og en generell prisvekst på 3,5 prosent. Andreassen observerer at prisveksten nå er tilbake på nivået den var for to måneder siden, samt i oktober. Han understreker at det ikke er grunn til dramatikk, og at det ikke har skjedd endringer som skulle tilsi vesentlige justeringer i budsjetter. På spørsmål om dette relaterer seg til avgiftskuttene på drivstoff, bekrefter han dette. Andreassen påpeker at selv om debatten kan gi inntrykk av at levekostnadene har eksplodert, har lønninger og pensjoner faktisk steget mer enn prisene, noe som resulterer i en betydelig reallønnsvekst. Han avviser dermed fremstillingen av at situasjonen er ute av kontroll. Økonomen legger også vekt på at prisveksten fortsatt er for høy. Dette understøtter Norges Banks analyser, og indikerer at en renteheving vil være aktuell. Han presiserer at rentehevingen ikke er direkte relatert til prisene på bensin eller strøm, men snarere til det overordnede inflasjonstrykket. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, deler denne vurderingen. Hun beskriver tallene som et «kjærkomment fravær av overraskelser». Haugland bemerker at Norges Bank denne gangen traff med sin prognose for mars, med en underliggende prisvekst på 3 prosent. Hun styrker dermed sin tro på en kommende renteheving, sannsynligvis i juni, basert på rentebanen fra mars. Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken, mener at inflasjonstallene, som var i tråd med Norges Banks forventninger, verken øker eller senker risikoen for en renteheving ved neste rentemøte. Han uttrykker bekymring over at prisveksten ikke ser ut til å avta, og minner om at Norges Bank også uttrykte større bekymring ved møtet i mars. Hov fremhever at tallene bekrefter utviklingen de siste månedene, og betegner dette som en litt ubehagelig utvikling. Espen Kristiansen, seksjonssjef i SSB, forklarer at det spesielt er strøm og drivstoff som har bidratt til den sterke økningen i prisveksten i mars. Han bemerker at strømprisene falt mellom februar og mars, men ikke like mye som i samme periode i fjor. Drivstoffprisene steg kraftig, som følge av krigen i Iran. Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom ved Sparebanken 1 Sør-Norge, fremhever at det er særlig interessant at prisveksten på matvarer kun ligger på 1,6 prosent. Han antyder at dette kan skyldes en viss påskeeffekt, men at det likevel er en gledelig utvikling etter at matvarepriser lenge har bidratt til å trekke prisveksten oppover. Knudsen påpeker også at den sterke kronekursen ennå ikke har slått fullt ut på prisene. Importvarer som klær og elektronikk har derfor ennå ikke fått full effekt av en sterkere krone





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

The Prodigy til NorgeDet britiske bandet spiller sin største Norge-konsert noensinne.

Read more »

Hva skal vi leve av i energilandet Norge?Etter mer enn to år i dvale på grunn av manglende nettkapasitet, fikk et av Mo Industriparks største og nyeste fabrikkbygg nylig tildelt nettkapasitet på 50 MW fra Statnett.

Read more »

Boligprisene fortsetter å stige – Eiendom Norge advarer mot å sette opp rentaBoligprisene steg med 0,4 prosent i mars. Nye tall viser mindre forskjeller i ulike deler av landet enn tidligere i år og i 2025.

Read more »

Hva skal vi leve av i energilandet Norge?Etter mer enn to år i dvale på grunn av manglende nettkapasitet, fikk et av Mo Industriparks største og nyeste fabrikkbygg nylig tildelt nettkapasitet på 50 MW fra Statnett.

Read more »

– Vil ta minst 20 år før det kan bli kjernekraft i NorgeKjernekraftutvalget la onsdag morgen frem sin rapport. En konklusjon er klar. Det er ikke realistisk med kjernekraft i Norge før tidligst i midten av 2040-årene.

Read more »

Prisveksten i USA endte på 2,8 prosent i februarDet var særlig prisene på kjøretøy, helsetjenester, forsikring og transport som bidro til å trekke inflasjonen opp.

Read more »