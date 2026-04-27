Privatøkonom advarer mot gavepress ved konfirmasjon: – Vi gjør det vanskeligere å være fattig

Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank oppfordrer til moderasjon i gavegivingen ved konfirmasjoner, og advarer mot et eskalerende gavepress som kan føre til økonomiske problemer for mange familier.

Konfirmasjon stiden er her, og med den følger for mange familier et betydelig økonomisk press. Privatøkonom Endre Jo Reite i BN Bank advarer mot en eskalerende gavekultur og oppfordrer til moderasjon, spesielt fra de som har god økonomi.

Han kritiserer bankenes årlige «bør»-lister over gavebeløp, og beskriver dem som skadelige, da de kan føre til at folk tar opp forbrukslån for å holde tritt med forventningene. Reite understreker at dette gjør det vanskeligere å være fattig og skaper et urettferdig press på familier som allerede sliter økonomisk. Han peker spesielt på enslige forsørgere og familier med stram økonomi som er mest utsatt.

Konfirmasjonen kan for disse bli en stor økonomisk byrde, og mange tyr til forbrukslån for å dekke både festen og gaven til konfirmanten. Reite mener at de som har råd til å gi mye, bør vurdere å flytte større gaver, som for eksempel forskudd på arv eller midler til boligsparing, til et annet tidspunkt enn selve konfirmasjonsfeiringen.

Han stiller spørsmål ved relevansen av å gi en konfirmant 250.000 kroner til bolig om ti år, og mener det ikke har noe med selve feiringen å gjøre. Reite er kritisk til det han oppfatter som en konkurranse om å gi de mest imponerende gavene. Han påpeker at gjennomsnittstallene for gaver stadig stiger, men at disse tallene ikke representerer virkeligheten for alle.

Han mener at de som har mye, har et spesielt ansvar for å utvise moderasjon og tenke på de som ikke har samme økonomiske mulighet. Han illustrerer dette med at en ekstra tusenlapp i måneden kan være mer verdifullt for en familie som sliter med å få endene til å møtes, enn en stor engangsgave til konfirmasjonen.

Reite understreker at det i hver skoleklasse finnes barn fra familier som ikke har mulighet til å delta i den økonomiske kappestriden, og at rundt 10–15 prosent av elevene har foreldre som ikke klarer å henge med. Han frykter at disse barna kan føle seg mislykket eller ekskludert på grunn av manglende økonomiske ressurser.

Han oppfordrer derfor til å tenke over hvor vanskelig man gjør det for de som ikke har råd, og til å unngå å skape et klima der det å gi dyre gaver blir normen. Reite erkjenner at hans råd ikke alltid blir godt mottatt, spesielt ikke av konfirmantene selv. Han forteller spøkefullt at han er «hatet» av alle konfirmantene i familien, inkludert sine egne barn, og at han har mottatt negative tilbakemeldinger etter å ha fremmet sine synspunkter i lokalavisen.

Til tross for dette, står han fast ved sin overbevisning om at det er viktig å snakke om det økonomiske presset knyttet til konfirmasjonen, og å oppfordre til en mer moderat og inkluderende gavekultur. Han mener at konfirmasjonen skal være en feiring av overgangen til voksenlivet, og ikke en konkurranse om hvem som kan gi de dyreste gavene.

Reite håper at flere vil tenke seg om før de gir store gaver, og at de vil vurdere om det er mer meningsfylt å gi en mindre gave eller å bidra på andre måter, for eksempel ved å hjelpe konfirmanten med å spare til et langsiktig mål. Han understreker at det viktigste er å skape en hyggelig og inkluderende feiring for alle, uavhengig av økonomisk bakgrunn





