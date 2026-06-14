Privatfly styrtet nær Butler Memorial Airport - tolv omkomne, elleve fallskjermhoppere blant dem

Et privatfly som tok av fra Butler Memorial Airport i Missouri styrtet på Business 49 Highway. Alle tolv ombord, inkludert elleve fallskjermhoppere, ser ut til å ha omkommet. Etterforskning pågår.

På søndagsmorgen lokal tid skjedde en dramatisk luftfartsulykke da et privatfly styrtet i nærheten av Butler Memorial Airport i delstaten Missouri , omtrent seksti‑fem mil sør for Kansas City.

Lokale myndigheter i Missouri bekreftet via sin X‑konto at flyet hadde kræsjet, og at alle de tolv personene ombord ser ut til å ha mistet livet. Ifølge den lokale TV‑stasjonen Fox 4 var elleve av de tolv omkomne fallskjermhoppere, mens den siste var piloten som styrte flyet. En talsperson fra Butler County‑administrasjonen forklarte at flyet hadde tatt av fra Butler Memorial Airport, men av en eller annen ukjent grunn vendte det og begynte å miste høyde kort tid etter avgang.

Like før klokken elleve tretti minutter lokal tid traff flyet bakken i et jordbruksområde langs Business 49 Highway, rett ved flyplassens nærmeste utkanten. Etter ulykken rykket flere etater til stedet. Missouri State Highway Patrol, Federal Aviation Administration (FAA) og den nasjonale transport- og sikkerhetskommisjonen NTSB er alle til stede for å sikre åstedet og starte en grundig etterforskning.

Redningsmannskaper leter nå i omliggende marker for å finne ut om noen av fallskjermhopperne eventuelt har rukket å hoppe ut av flyet før det traff bakken. Ifølge Fox 4 kan det fortsatt være mulig at enkelte hoppere har overlevd den første nedslaget, men ingen har blitt bekreftet som levende. Etterforskerne har også satt i gang en grundig inspeksjon av flyets vrakrester for å avdekke tekniske feil eller strukturelle svikt som kan ha ført til hendelsen.

Den umiddelbare konsekvensen av krisen er at all trafikk på Business 49 Highway er stengt i begge retninger på ubestemt tid, med beskjed fra Bates County Sheriff's Office om at bilister må finne alternative ruter. Lokale innbyggere oppfordres til å holde seg unna ulykkesområdet for å gi etterforskerne fri tilgang til bevismateriale.

En talsperson fra fylkeskommunen understreket at etterforskningen vil pågå i flere dager, og at myndighetene arbeider med å fastslå den eksakte årsaken til kræsjet samt fjerne vrakrester på en sikker måte. Innbyggere og vitner som har informasjon, bilder eller video fra hendelsen blir bedt om å sende dette inn til myndighetene via deres tipplinje, slik at etterforskningen kan fortsette med så mye tilgjengelig bevis som mulig.

Denne tragiske hendelsen har igjen satt søkelyset på sikkerhetsstandardene innen privat luftfart og på nødvendigheten av grundige inspeksjoner før hver avgang





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Privatfly Fallskjermhoppere Missouri Butler Memorial Airport NTSB

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