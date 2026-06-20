Privatfotograf gir innblikk i Haalands VM-dag

Jonathan Turton, som er ansatt av Team Haaland, deler hvordan han følger den norske superstjernen under LM i Qatar, og hva slags innhold han produserer for Haalands YouTube-kanal.

Erling Braut Haaland har en privat fotograf, britiske Jonathan Turton , som er hyret inn av Team Haaland for å lage YouTube-innhold under VM. Turton er ofte til stede i kulissene rundt Norges treninger og følger Haalands nære miljø på kampdager, men han har ikke tilgang til garderoben eller spillermøter.

Ifølge TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er dette en balanse mellom å behandle alle spillere likt og å tilpasse seg Haalands status som en superstjerne. Turton forklarer at hans oppgave er å fortelle hele historien om Haalands liv under mesterskapet, inkludert intervjuer med omgivelsene. Han har begrenset direkte kontakt med Haaland selv. I en liten pause fra arbeidet fikk Turton også prøve norske vafler med brunost og seterrømme, noe som var en ny opplevelse for ham.

Han sammenlignet smaken med ostekake og uttrykte entusiasme. Turton var også med da Haaland laget biff, noe som ga ham en smak av den norske kjøkkenkulturen. Denne tilnærmingen gir fans et unikt innblikk i hvordan en av verdens største fotballspillere lever og forbereder seg på et VM, noe som har stor verdi for publikum. Norge deltar i VM med et lag som er avhengig av Haalands scoringevne, og mediemaskineriet rundt ham er en del av hans globaleMER





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