Professor Tranøy anklager matbutikkene for hemmelighold om billigmerker

Bent Sofus Tranøy, professor ved Universitetet i Innlandet og Høyskolen Kristiania, kritiserer dagligvarekjedene for å holde informasjon om produsentene av billigmerkene som First Price og Eldorado skjult for forbrukerne. Han hevder at dette er et bevisst forsøk på å «lure» kundene og opprettholde en illusjon om konkurranse.

MAJORSTUEN/OSLO SENTRUM: Bent Sofus Tranøy, professor ved Universitetet i Innlandet og Høyskolen Kristiania, retter skarp kritikk mot matbutikkene. Han hevder de bevisst holder det «hemmelig» hvem som produserer billigmerkene som First Price og Eldorado . Tranøy mener dagligvarekjedene bevisst «lurer» forbrukerne for å skjule produsentene bak disse varene.

Dette hemmeligholdet har pågått i årevis, og informasjonen om produsentene har vært ansett som forretningshemmeligheter av hensyn til konkurransen. Tranøy argumenterer for at dette skaper en illusjon om at de egne merkevarene representerer noe nytt og øker konkurransen i markedet. Han mener at forbrukernes rett til informasjon ofres på alteret til konkurranseillusjonen. I stedet for reell innovasjon, er de egne merkevarene ofte kopier der dagligvarekjedene presser en produsent til å lage sin egen merkevare under butikkens navn. Dette opprettholder illusjonen om økt utvalg og konkurranse. Nærings- og fiskeridepartementet har bestilt flere utredninger for å kartlegge omfanget og effekten av egne merkevarer i det norske markedet. En rapport fra 2023 viser at mer enn hver femte vare som handles i butikkene faller inn under denne kategorien. Kiwi, Rema 1000 og Extra selger i stor grad de samme merkevarene, ofte produsert av store aktører som Orkla, Tine og Ringnes. Forskjellene mellom kjedene er minimale, verken når det gjelder pris eller utvalg. Dette gjør at merkevarer som First Price, Eldorado, Prima, Xtra og Jacobs blir avgjørende for å bygge identitet og lojalitet blant forbrukerne. Disse merkene er en viktig strategi for å skille seg ut fra konkurrentene. Forbrukerlojaliteten knyttes til de egne merkevarene, noe som bekreftes av tilbakemeldinger fra folk på gata. En undersøkelse av 90 varer avslører at Kiwi-eieren Norgesgruppen fortsatt unnlater å oppgi produsentene på sine billigvarer. Dette betyr at forbrukerne ikke får vite hvem som står bak for eksempel First Price Makrell i Tomat, First Price Hvitost eller Folkets karbonader. Det finnes likevel en metode for å avsløre denne informasjonen, selv om dagligvarekjedene ikke ønsker det: Ved å søke opp EFTA-nummeret på emballasjen, kan man identifisere produsenten. Dette nummeret er et ovalt stempel som påføres matvarer fra dyr som kjøtt, egg og melk. Seniorrådgiver Olga Soleng fra Mattilsynet forklarer at merket bekrefter at virksomheten er godkjent og kontrollert av Mattilsynet. Coop-kjedene har vært åpne om produsentene av sine egne merkevarer. Men Norgesgruppens butikker, som Kiwi og Meny, har vært mindre transparente, frem til for fire år siden. Etter at Nettavisen rettet søkelyset mot Norgesgruppen i 2023, lovet de endring, og skyldte på utdatert emballasje. Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen opplyser at de fleste produktene nå er oppdatert med produsentinformasjon, men at det fortsatt gjenstår noe arbeid. Hun forklarer at det tar tid å oppdatere alle 4500 produktene i sortimentet. Kunder kan også kontakte kundeservice for å få opplyst produsenten av en vare





