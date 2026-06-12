Tusener mennesker i gatene i Albania for å protestere mot Ivanka Trump og Jared Kushners luksusprosjekt. Den tyske politikeren Lena Kotré fra AfD ble ikke invitert til å besøke Grønland i Oslo, men planlegger å ta en tur på Aker Brygge istedenfor. Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom har vært sammen i fire år og har planene klare for bryllupsreisen.

I Albania ble tusener mennesker i gatene for å protestere mot Ivanka Trump og Jared Kushner s luksusprosjekt. Den tyske politikeren Lena Kotré fra AfD ble ikke invitert til å besøke Grønland i Oslo, men planlegger å ta en tur på Aker Brygge istedenfor.

Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom har vært sammen i fire år og har planene klare for bryllupsreisen. De har deltatt i flere kjendisfestene, men Pilgaard er sjelden å se på disse. Han er imidlertid glad for å være med sin kone på løperen. De har også deltatt i TV 2-programmet 'Sofa' og har vært med i flere andre TV-programmer.

I foråret har de deltatt i vårrengjøringen av Oslo sammen med andre kjendiser. Pilgaard har også vært med på radio for ti år siden og tror på at han kan gjøre det igjen. Han er glad for å være med sin kone og tror på at det er viktig å feire hver dag





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