Protestes mot luksusprosjekter på den albanske kysten

Protestene mot Donald Trumps svigersønn Jared Kushners luksusprosjekter på den albanske kysten har eskalert de siste dagene. Det er planlagt et hotellkompleks til 1,4 milliarder dollar på øyen Sazan, samt en stor utbygging på Zvernec-halvøya.

Protest ene mot Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og hans planlagte luksusprosjekter på den albanske kysten har eskalert de siste dagene. Det melder The New York Times .

Kushner står bak et hotellkompleks til 1,4 milliarder dollar på øyen Sazan, samt en stor utbygging på Zvernec-halvøya – et 1000 mål stort område som huser flamingoer og pelikaner. Det er planlagt 6000 hotellrom og villaer på halvøya. Ivanka Trump har selv promotert prosjektet i et intervju med podkaster David Senra. Den tidligere militærøya utenfor Albania har vært stengt for allmennheten i flere tiår.

Ifølge Ivanka Trump er målet å bygge et eksklusivt «øko-resort» fra grunnen av, i samarbeid med Aman Resorts og restaurantgruppen Major Food Group. Demonstrasjonene har samlet folk fra alle samfunnslag, ifølge Taulant Bino, leder av den albanske ornitologiske foreningen. På lørdag ble situasjonen stygg, melder The New York Times.

En video viser menn som roper over piggtrådgjerder, og to menn som drar en tredje mann over sanden i armene, mens det ble kastet det som ser ut som jord mellom partene. Kritikerne mener det ikke er offentliggjort noen miljøkonsekvensutredning, slik loven normalt krever. Statsminister Edi Rama har avvist anklager om at Kushner har fått særbehandling for å smiske med Trump. Han omtaler prosjektene som en mulighet til å bli «det mest attraktive reisemålet på denne siden av Middelhavet».

Kushners investeringsselskap Affinity Partners er hovedsakelig finansiert av Saudi-Arabia. Verken Trump, datteren Ivanka eller hennes mann Jared Kushner har så langt uttalt seg om bråket rundt prosjektet





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