Proton lanserer Workplace: En personvernsfokusert utfordrer til Microsoft og Google

Sveitsiske Proton lanserer Proton Workplace, en produktivitetsplattform med fokus på personvern, inkludert krypterte kommunikasjonsverktøy og 'zero access'-kryptering. Lanseringen av Proton Meet, en sikker videokonferansetjeneste, er også en sentral del av tilbudet, og selskapet fremhever fordelene ved å være basert i Sveits for å unngå amerikanske lover som Cloud Act.

Sveitsiske Proton har lansert « Proton Workplace», en ny digital produktivitetsplattform rettet mot personvernorienterte brukere. I et marked dominert av giganter som Microsoft og Google med deres Microsoft 365- og Workspace -produkter, ønsker Proton å tilby et alternativ for de som ønsker å frigjøre seg fra disse etablerte aktørene og gjenvinne kontrollen over sine data. Lanseringen inkluderer Proton Meet, en videokonferansetjeneste som er selskapets svar på produkter som Zoom.

Dette er en betydelig nyhet i markedet, da Proton Meet vil benytte ende-til-ende-kryptering som standard for alle samtaler, skjermdeling og chatmeldinger. Ende-til-ende-kryptering er allerede standard i selskapets andre tjenester, men Proton går et skritt videre ved å tilby «zero access»-kryptering, som ytterligere forbedrer personvernet. \«Zero access»-kryptering sikrer at dataene er beskyttet selv etter at de når tjenesten, slik at bare brukeren kan dekryptere dem. Dette betyr at selv Proton, tjenesteleverandøren, ikke har tilgang til å lese dataene. Ende-til-ende-kryptering beskytter dataene ved å kryptere dem på avsenderens enhet, og de forblir krypterte underveis slik at bare avsender og mottaker kan lese dem. I tillegg til den tekniske forbedringen av personvernet, fremhever Proton også deres base i Sveits som en fordel. Som et sveitsisk selskap er de ikke underlagt amerikanske lover, inkludert Cloud Act. Cloud Act gir amerikanske myndigheter mulighet til å kreve utlevering av data lagret på servere, selv om disse dataene er lokalisert utenfor USA. Dette er en viktig faktor for brukere som prioriterer datasikkerhet og personvern, da det reduserer risikoen for at dataene deres kan bli utlevert til amerikanske myndigheter. Proton Workspace har også integrert Lumo AI, og denne opererer med «zero access», og kan ikke trenes på brukernes data, i motsetning til andre KI-tjenester.\Proton Workspace tilbys i to utgaver: «standard» og «premium». Standardutgaven inkluderer Proton Mail, Calendar, Drive, Docs og Sheets, Meet, VPN og Pass, og koster 12,99 euro per måned. Premium-utgaven koster 19,99 euro per måned og inkluderer alle funksjonene i standardpakken, pluss Lumo AI, utvidet lagringsplass og høyere deltakergrenser for Meet-samtaler. Alle priser er basert på 12-måneders abonnementer, med høyere priser for månedlige abonnementer. Med dette nye tilbudet ønsker Proton å gi brukere et sikkert og personvernsorientert alternativ i markedet for digitale produktivitetsverktøy. Ved å tilby krypterte tjenester og «zero access»-kryptering, kombinert med sin lokalisering i Sveits, posisjonerer Proton seg som et attraktivt valg for brukere som prioriterer datasikkerhet og ønsker å kontrollere sine egne data





