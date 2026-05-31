PSG-feiringen i Paris: Over 300 pågrepet - herverk og vold

Feiringen av PSGs Champions League-tittel i Paris endte med omfattende herverk, vold og over 300 pågripelser. Politiet satte inn store styrker for å kontrollere folkemengden.

Paris St Germain sikret seg lørdag kveld Champions League -tittelen, og supporterne tok umiddelbart til gatene for å feire. Bildene fra den franske hovedstaden viser store folkemengder samlet på Champs-Élysées, med fyrverkeri over Eiffeltårnet og jubelrop som ekko gjennom byen.

Men den ellers gledelige begivenheten ble raskt overskygget av uroligheter. Politiet melder om omfattende herverk, med minst to knuste butikkvinduer og seks ødelagte kjøretøy. En video publisert av nyhetsbyrået Reuters viser sykler og elsparkesykler som står i flammer. Allerede en time før midnatt var 130 personer pågrepet i Paris, og et par timer senere var tallet steget til 326 på landsbasis - hvorav 235 i hovedstaden.

Politiet hadde på forhånd forberedt seg på at feiringen kunne eskalere, og satte inn hele 22.000 politifolk over hele Frankrike, de fleste i Paris. Ifølge Reuters var omtrent 20.000 supportere samlet på Champs-Élysées. Til tross for den massive polititilstedeværelsen, oppsto det flere sammenstøt. The Guardian, som siterer den franske TV-kanalen BMF, melder at supportere skjøt bluss mot politiet.

Politiet svarte med tåregass for å spre folkemengden. Ifølge Yahoo er minst én polititjenesteperson skadd i forbindelse med opptøyene. Rundt 100 bluss skal ha blitt konfiskert i løpet av kvelden. Episoden er ikke den første av sitt slag i Frankrike.

Landet har tidligere opplevd at store sportsfeiringer har utartet til vold og ødeleggelser. Lørdagens hendelser understreker utfordringene med å kontrollere store folkemengder i en feststemning som raskt kan bli aggressiv. Selv om de fleste supporterne feiret på en fredelig måte, har de voldelige handlingene kastet skygger over triumfen. PSG selv har ikke kommentert urolighetene, men klubben har tidligere oppfordret supportere til å feire ansvarlig.

Myndighetene i Paris jobber nå med å identifisere flere personer som deltok i herverket, og pågripelsene forventes å fortsette i dagene som kommer





NettavisenSport / 🏆 21. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSG Champions League Paris Feiring Pågripelser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Champions League-finalen mellom PSG og Arsenal: Stempelet som oppgjøret mellom "Skjønnheten og Udyret"Erik Thorstvedt og Øyvind Alsaker diskuterer stilforskjellen mellom PSG og Arsenal i Champions League-finalen. De mener at PSG-spillets lekne, kreative stil og Arsenal-spillets kyniske dødball-stil fanger interessen på hver sin måte. De roser Arsenal for å ha tatt Premier League-tittelen og mener at måten man spiller fotball på, ikke bare handler om å vinne, men også om å undervurdere. Martin Ødegaard svarer på kritikk av PSG-favoritten og er klar for kampen.

Read more »

Arsenal tapte Champions League-finalen mot PSG etter strafferMartin Ødegaard og Arsenal tapte Champions League-finalen mot PSG på straffespark. Kai Havertz scoret for Arsenal, men PSG utlignet ved Ousmane Dembélé. Etter 1-1 i ordinær tid og målløse ekstraomganger ble PSG for sterke på straffer. Ødegaard ble tatt av i 66. minutt.

Read more »

PSG feirer Champions League-tittel i ParisParis Saint-Germain har vunnet Champions League-tittelen for andre år på rad etter å ha beseiret Arsenal i finalen. Lagets spillere, inkludert Ousmane Dembélé og Désiré Doué, skal feire seieren i Paris før de reiser til USA for å møte Norge i fotball-VM.

Read more »

Arsenal-manager Mikel Arteta mener at PSG-manager Thomas Tuchel har en poeng i forhold til straffeavgjørelser i Champions League-finalen.Arsenal-manager Mikel Arteta mener at PSG-manager Thomas Tuchel har en poeng i forhold til straffeavgjørelser i Champions League-finalen mot PSG. Arsenal-kaptein Martin Ødegaard mener at PSG-spiller Noni Madueke burde ha blitt tildelt straffe, mens Arsenal-spiller Declan Rice er usikker på om situasjonen var en klar feil.

Read more »