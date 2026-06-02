PSG kuppet Liverpools toppkandidat - Yan Diomande på vei til Paris

Den 19 år gamle kantspilleren Yan Diomande, som har vært sterkt linket til Liverpool som erstatter for Mohamed Salah, har ifølge franske medier gitt grønt lys for en overgang til Paris Saint-Germain. Overgangssummen kan bli over 100 millioner euro.

Liverpool er for tiden trenerløs etter at Jürgen Klopp ga seg, og klubben leter etter en ny strategi for fremtiden. Samtidig går PSG inn i sommeren som back-to-back mester i Champions League , med Luis Enrique klar for å bygge videre på suksessen.

Midt i dette bildet befinner den 19 år gamle kantspilleren Yan Diomande seg, en spiller som har tatt fotballverdenen med storm. Ifølge franske medier har PSG nå kuppet Liverpools toppkandidat til å erstatte Mohamed Salah. Diomande, som spiller for RB Leipzig, har hatt en fabelaktig debutsesong med 36 kamper, 13 mål og 10 assists. Han blir regnet som det største talentet siden Erling Haaland i Red Bull-systemet, og flere av Europas største klubber har fulgt ham tett.

I begynnelsen av desember meldte engelsk media at Liverpool fulgte utviklingen til Diomande tett, og spilleren selv uttalte at han drømte om å bære Liverpool-drakta på Anfield. Men i løpet av få måneder har situasjonen endret seg dramatisk. PSG har nemlig fått grønt lys fra Diomande for en overgang, ifølge det franske mediet. Med grønt lys fra spilleren vil PSG nå forsøke å komme til enighet med RB Leipzig om en overgangssum, som trolig ender på over 100 millioner euro.

Dette gjør at Liverpool, som har sett på Diomande som den ideelle arvtakeren til Salah, nå må se etter andre alternativer. Konkurransen om Diomande har vært knallhard, med klubber som Manchester United, Bayern München, Chelsea og Tottenham også på banen. Men PSG har altså klart å overbevise tenåringen om at Paris er rette stedet for ham. For Liverpool betyr dette et nytt slag i overgangsmarkedet, mens PSG styrker laget ytterligere med et av verdens største talenter.

Det gjenstår å se om RB Leipzig vil godta budet, men alt tyder på at Diomande snart kan kalle seg PSG-spiller. Dette er en overgang som kan få store konsekvenser for både Liverpool og resten av Europa





