PSG sikrer plass i Champions League-finalen etter dramatisk oppgjør mot Bayern München

En kontroversiell dommeravgjørelse og en lynrask start sendte PSG videre til finalen, mens Bayern München sitter igjen med sinne og spørsmål.

Den europeiske fotballverdenen har igjen opplevd et drama av episke proporsjoner i Champions League -semifinalen. Paris Saint-Germain ( PSG ) har kjempet seg vei til den store finalen, men veien dit var brolagt med kontroverser som vil bli diskutert i lang tid fremover i Tyskland.

Kampen mot Bayern München på Allianz Arena ble preget av en intens atmosfære og en taktisk kamp hvor marginene var minimale. Like etter kampstart fikk Bayern kjenne på sårbarheten i sitt eget forsvar. Allerede etter to minutter og tjue sekunder ble Dayot Upamecano utmanøvrert av den lynraske Khvicha Kvaratskhelia. Med en millimeterpresis pasning serverte Kvaratskhelia ballen til Ousmane Dembélé, som ikke kastet bort sjansen.

Gullballvinneren banket ballen hardt og presist opp i nettmaskene, og etterlot Manuel Neuer helt maktesløs. Dette sjokket satte preget på den første delen av oppgjøret og tvang Bayern til å kaste alle krefter fremst i banen. Likevel var det ikke målet som stjal overskriftene, men en svært omdiskutert situasjon i første omgang som satte sinnene i kok.

Dommer Joao Pedro Pinheiro nektet å dømme straffespark til Bayern München etter at PSGs Vithina sparket en klarering opp i hendene på lagkameraten Joao Neves. Situasjonen oppsto innenfor 16-meteren til PSG, og for mange så dette ut som et soleklart regelbrudd. TV 2s Simen Stamsø Møller uttrykte sin vantro i kommentatorboksen, og Bayern-spillerne var i totalt sjokk over at spillet fortsatte. Også Manuel Gräfe, en anerkjent dommerekspert, var nådeløs i sin kritikk.

Han påpekte at armen ble løftet over skulderen og beveget seg rett inn i ballbanen, og han stilte seg uforstående til at VAR-systemet ikke grep inn for å korrigere avgjørelsen. Dette skapte en enorm frustrasjon på tysk side, da man følte at en avgjørende sjanse for å utligne ble tatt fra dem. På den andre siden finner vi en annen tolkning av regelverket.

Den norske dommersjefen Terje Hauge, som selv har erfaring fra den største scenen i europeisk fotball, mente at dommeren gjorde det helt riktige. Ifølge Hauge var situasjonen preget av at forsvarsspilleren klarerte ballen utover, og at den deretter traff en medspiller på uventet vis over kort avstand.

Han viser til IFABs regelbok, som styrer den internasjonale fotballen, hvor det spesifiseres at det ikke skal dømmes straffe dersom en medspiller blir truffet på armen av en ball som kommer fra en lagkamerat, med mindre ballen går direkte i mål eller fører til en umiddelbar scoring. Denne tekniske nyansen i regelverket er ofte kilde til konflikt, men i dette tilfellet ble den avgjørende for at PSG kunne beholde ledelsen og kontrollen over kampen.

Utover den dommertekniske debatten var kampen en utstilling av individuelle ferdigheter. Kvaratskhelia fortsatte å terrorisere Bayerns forsvar med sine driblinger, og han var nær ved å øke ledelsen tidlig i andre omgang. Her fikk vi se hvorfor Manuel Neuer, til tross for sine 40 år, fortsatt regnes som en av verdens beste målvakter. Veteranen strakte seg til flere utrolige redninger som holdt Bayern inne i kampen.

På den andre siden sto PSGs russiske keeper Matvej Safonov som en mur, spesielt da Jamal Musiala fikk en gyllen mulighet etter en fin kombinasjon med Michael Olise. Kampen ble til slutt en demonstrasjon av PSGs evne til å tåle press og utnytte sine sjanser med kirurgisk presisjon.

Ved å navigere gjennom både stormen på Allianz Arena og de intense dommerdiskusjonene, har PSG nå sikret seg en plass i finalen, mens Bayern München må starte forberedelsene til en ny sesong med mange ubesvarte spørsmål





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Champions League PSG Bayern München Fotball Dommerkontrovers

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bukayo Saka sender Arsenal til Champions League-finale etter 20 årBukayo Saka (24) sikret Arsenal plass i Champions League-finalen for første gang på 20 år. Arsenal tapte siste finalen i 2006 mot Barcelona. Martin Ødegaard og laget har nå også en hånd på Premier League-trofeet etter Manchester Citys tap mot Everton. 30. mai blir det Champions League-finale i Budapest, hvor Ødegaard står overfor sin største kamp i karrieren. Arsenal kan oppleve sin beste sesong i klubbens 140 år lange historie.

Read more »

Arsenal til Champions League-finale etter historisk seier over Atletico MadridArsenal sikret seg en plass i Champions League-finalen etter en seier over Atletico Madrid på Emirates Stadium. Bukayo Saka var matchvinneren da han sendte hjemmelaget i føringen rett før pause, og kampen ble en historisk kveld for klubben.

Read more »

Arsenal i Champions League-finale etter kontroversiell seier mot Atletico MadridArsenal sikrer seg plass i Champions League-finalen etter en kontroversiell seier mot Atletico Madrid. Flere mener laget burde fått straffe, mens fans feirer Bakary Sakos mål. Debatten raser om dommeravgjørelsene, inkludert kritikken fra Wesley Sneijder om manglende straffespark.

Read more »

Bayern München og PSG kjemper om finaleplass i BudapestEtter en thriller i Paris møtes Bayern München og PSG igjen i en avgjørende kamp om en plass i Champions League-finalen. Begge lagene holder fast på sin offensive spillestil til tross for defensive svakheter.

Read more »

– Helt ekstremtBayern München og PSGs angrepstrioer har satt fyr på Champions League. Ekspert trekker frem én ting som skiller dem fra tidligere trioer.

Read more »

Champions League-semifinalen mellom PSG og Bayern: Alt å spille for i returenPSG og Bayern München leverte en av de beste kampene i Champions League-historien i første semifinale. Nå står returen for døren, og begge lagene er klar til å gi alt for å ta seg videre til finalen. Her er en oppsummering av veien hit og endringene i startoppstillingen før returen.

Read more »