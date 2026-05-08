Psilocybin-assistert terapi overgår dagens metoder for røykeavvikling

En pilotstudie overrasket ved å vise at psilocybin-assistert terapi har en suksessrate som langt overgår dagens metoder for røykeavvikling. Legen beskriver opplevelsen som en «mental nullstilling», der pasientene får en dypere forståelse av hvorfor de røyker.

Det er BBC Future som omtaler funnene knyttet til det aktive virkestoffet i såkalt magisk sopp, psilocybin. For mange røykere er kampen mot nikotinsuget en livslang utfordring der tradisjonelle hjelpemidler ofte kommer til kort.

Nå viser forskning fra blant annet Johns Hopkins University at psilocybin-assistert terapi kan ha en suksessrate som langt overgår dagens metoder. Høy suksessrateI pilotstudien publisert i JAMA Network Open var hele 80 prosent av deltakerne røykfrie seks måneder etter behandlingen. Til sammenligning har tradisjonelle legemidler som vareniklin, et reseptbelagt legemiddel for røykeavvikling, vanligvis en suksessrate på rundt 35 prosent. Behandlingen foregår i kontrollerte former sammen med spesialtrente terapeuter.

Ifølge forskerne fungerer stoffet ved at det midlertidig løser opp hjernens vanlige nettverksmønstre, noe som gjør det mulig for pasienten å se sin egen avhengighet i et nytt lys og bryte fastlåste tankemønstre





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Psilocybin Psykedeliktsmedisin Terapi Røykeavvikling Avhengighet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

94 kommuner vil beholde lærernormenEn høringsrunde viser at 94 av 163 kommuner ønsker å beholde dagens lærernorm, til tross for forslag fra Kommunekommisjonen om å avvikle eller endre den. Kommunenes egen organisasjon KS støtter forslaget, men mange kommuner og foreldre er mot. Utdanningsforbundets nestleder sier det er forståelig at kommunene ønsker å beholde normen, da det berører mange folks liv og skolekvalitet.

Read more »

Jørgen Strand Larsen og Trumps Iran-operasjon: Oppdateringer fra dagens nyheterAngrepsspiller Jørgen Strand Larsen fikk begrenset spilletid for landslaget, mens Donald Trump avbrøt 'Project Freedom' etter Saudi-Arabias restriksjoner. USA og Iran utvekslet angrep i etterkant.

Read more »

Russiske misnøyer og splittelse - Ukraines droneangrep truer stemningenAnalytiker Tatiana Stanovaya deler bekymring over deteriorering av dagens styresett og økende misnøye over økende inflasjon, renter og strengere internettkontroll. Victoria Bonya skaper storm i Russland med direkte kritikk mot Vladimir Putin.

Read more »