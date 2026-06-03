PST advarer mot økt etterretningsaktivitet rettet mot norsk kraftsektor

PST understreker at Russlands invasjon av Ukraina har endret sikkerhetssituasjonen i Europa og frykter økt aktivitet fra russisk etterretning i Norge, spesielt mot energisektoren. Den kinesiske staten utnytter også kommersielle kanaler for å tilkoble seg teknologisk kunnskap fra norsk kraftindustri. En vellykket angrep på kraftinfrastrukturen kunne føre til store forstyrrelser i samfunnet.

PST kom under årets kraftberedskapskonferanse, der kraftforsyningens rolle i totalforsvaret sto på dagsordenen. - Krigen i Ukraina viser hvor viktig kraftforsyningen er for de stridende partene.

Det får konsekvenser for kraftforsyningssikkerheten også i Norge, sier enhetsleder for PST Vest, Torgils Lutro. Han sier den sikkerhetspolitiske utviklingen er alvorlig og preget av stor usikkerhet, og at de anser trusselen fra statlige aktører i 2026 som betydelig. PST understreker at Russlands invasjon av Ukraina endret sikkerhetssituasjonen i Europa markant. De venter økt aktivitet fra russisk etterretning i Norge, også rettet mot energisektoren.

- Norge er Europas største gass eksportør, og teknologien som ligger i vår kraft- og gassinfrastruktur, er attraktiv både for militære og industrielle formål i Russland, sier Lutro. Ifølge PST kartlegger russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester norsk kritisk infrastruktur, både fysisk og digitalt. Målet er å identifisere sårbarheter og samle kunnskap som i verste fall kan brukes i en fremtidig væpnet konflikt. På kortere sikt kan kunnskapen brukes i påvirknings- og sabotasjeoperasjoner.

- Kina utnytter systematisk grensene mellom privat næringsliv, offentlige organer og partiet for å sikre at teknologisk kunnskap blir tilgjengelig for det kinesiske militæret. Gjennom kommersielle teknologiselskaper og internasjonale forskningssamarbeid forsøker kinesiske aktører å skaffe seg tilgang til sensitiv teknologi, også den som benyttes i norsk kraftsektor, sier Lutro. Et vellykket angrep på norsk kraftproduksjon eller kraftdistribusjon vil kunne skape umiddelbare og omfattende forstyrrelser i sivile og industrielle sektorer, ifølge tjenesten.

- Dette vil igjen påvirke økonomien, beredskapen og befolkningens tillit til myndighetene, sier Lutro. PST sier de ønsker tettere dialog med kraft- og energibransjen og ber om rapportering av unormale hendelser





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PST Kraftberedskap Etterretning Russland Kina Kritisk Infrastruktur Energisektor Sikkerhet Totalforsvar

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