PST advarer: Russland og Kina utgjør en betydelig trussel mot norsk kraftforsyning

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) slår alarm om økt trussel fra statlige aktører mot norsk kraftinfrastruktur. Under årets kraftberedskapskonferanse understreket PST Vest at Russlands etterretning og Kinas teknologispionasje utgjør en alvorlig risiko for landets energisikkerhet.

Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) kom under årets kraftberedskapskonferanse med en alvorlig advarsel om truslene mot norsk kraftforsyning. Konferansen, som samlet aktører fra energisektoren og beredskapsmyndigheter, satte kraftforsyningens rolle i totalforsvaret på dagsordenen.

Enhetsleder for PST Vest, Torgils Lutro, påpekte at krigen i Ukraina har vist hvor avgjørende kraftforsyning er for stridende parter. Dette får direkte konsekvenser for kraftforsyningssikkerheten også i Norge. Lutro beskrev den sikkerhetspolitiske utviklingen som alvorlig og preget av stor usikkerhet, og PST anser trusselen fra statlige aktører i 2026 som betydelig. Russlands invasjon av Ukraina har endret sikkerhetssituasjonen i Europa markant, ifølge PST.

Tjenesten venter økt aktivitet fra russisk etterretning i Norge, spesielt rettet mot energisektoren. Norge er Europas største gasseksportør, og teknologien i vår kraft- og gassinfrastruktur er attraktiv for både militære og industrielle formål i Russland. Lutro forklarte at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester kartlegger norsk kritisk infrastruktur både fysisk og digitalt. Målet er å identifisere sårbarheter og samle kunnskap som i verste fall kan brukes i en fremtidig væpnet konflikt.

På kortere sikt kan denne kunnskapen brukes i påvirknings- og sabotasjeoperasjoner. I tillegg til Russland peker PST på Kina som en økende trussel. Kina utnytter systematisk grensene mellom privat næringsliv, offentlige organer og partiet for å sikre at teknologisk kunnskap blir tilgjengelig for det kinesiske militæret. Gjennom kommersielle teknologiselskaper og internasjonale forskningssamarbeid forsøker kinesiske aktører å skaffe seg tilgang til sensitiv teknologi, også den som benyttes i norsk kraftsektor.

Et vellykket angrep på norsk kraftproduksjon eller kraftdistribusjon vil kunne skape umiddelbare og omfattende forstyrrelser i sivile og industrielle sektorer. Dette vil igjen påvirke økonomien, beredskapen og befolkningens tillit til myndighetene. PST advarer spesielt mot cyberoperasjoner rettet mot kraftinfrastrukturen. Både Russland og Kina har kapasitet til å infiltrere styringssystemer eller sabotere strømnettet digitalt.

Samtidig er fysisk sikring av kraftverk, transformatorstasjoner og andre anlegg viktig. PST ber om økt oppmerksomhet rundt uvanlig aktivitet nært slike anlegg, og oppfordrer til rapportering av unormale hendelser. Tjenesten ønsker en tettere dialog med kraft- og energibransjen for å styrke beredskapen og forebygge angrep. Lutro understreker at trusselbildet er sammensatt og krever kontinuerlig oppmerksomhet.

Kraftforsyningen er en kritisk infrastruktur som må beskyttes mot både digitale og fysiske trusler. Samfunnet er avhengig av en robust kraftforsyning, og eventuelle forstyrrelser kan få alvorlige konsekvenser for dagligliv, næringsliv og nasjonal sikkerhet. PST vil fortsette å overvåke situasjonen og justere trusselvurderingene etter hvert som nye informasjon kommer frem





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PST Kraftforsyning Russland Kina Trusselvurdering

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