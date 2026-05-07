PST avslører omfattende kinesisk spionasjeforsøk i Norge

PST har gjennomført ransakinger og beslaglagt satellittutstyr etter mistanke om at et norsk selskap fungerte som dekke for kinesisk etterretning på Andøya.

Den norske politisikkerhetstjenesten, PST , har i løpet av den siste tiden gjennomført en omfattende og målrettet operasjon rettet mot det som mistenkes å være en koordinert spionasjekampanje ledet av kinesiske statlige aktører.

Operasjonen involverte omfattende ransakinger på to strategiske adresser i Norge, nærmere bestemt på Andøya i Nordland og i Otta i Innlandet. Dette er en sak som belyser den økende og komplekse trusselen fra fremmede makter som forsøker å infiltrere norsk infrastruktur og utnytte sivil virksomhet for å samle sensitiv informasjon som kan skade rikets sikkerhet.

Ifølge politiadvokat Thomas Blom er det sterk grunn til å tro at et selskap registrert i Norge i virkeligheten har fungert som en fasade eller et dekke for å skjule aktiviteten til kinesiske myndigheter, noe som viser hvor sofistikerte metodene for moderne etterretning har blitt. Kjernen i saken dreier seg om det alvorlige forsøket på å etablere en mottakerstasjon for dataoverføring fra satellitter som befinner seg i polare baner.

Slike satellitter er spesielt effektive for overvåking og datainnsamling over nordområdene, og kontroll over mottakerstasjoner på bakken er en helt avgjørende forutsetning for å kunne utnytte informasjonen effektivt. Ved å forsøke å plassere utstyret på Andøya, et område som allerede er kjent for sin enorme strategiske betydning med Forsvarets base for maritime overvåkningsfly, har aktørene bevisst forsøkt å posisjonere seg der tilgangen til kritiske data er størst.

Det faktum at utstyret kunne samle inn informasjon som er egnet til å skade grunnleggende norske interesser dersom det ble kjent for en fremmed stat, gjør saken svært alvorlig i et nasjonalt sikkerhetsperspektiv. Politiets raske inngripen og beslag av den aktuelle satellittmottakeren har i første omgang stanset planene om å sette utstyret i drift, noe som sannsynligvis har forhindret et betydelig lekkasje av statshemmeligheter og kompromittering av norske overvåkningssystemer. Rettslig sett er anklagene i denne saken svært tunge.

PST viser eksplisitt til straffeloven og spesifikt bestemmelser om medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Dette er lovbrudd som kan medføre svært strenge straffer, da de direkte berører nasjonens suverenitet og den grunnleggende tryggheten til befolkningen. Saken kommer ikke som en total overraskelse for lokale myndigheter i Nordland politidistrikt, som sammen med PST over lengre tid har advart mot risikoen for ulovlig etterretningsvirksomhet i Andøya-regionen.

Området er et kritisk knutepunkt for overvåking av Nord-Atlanteren og Arktis, noe som gjør det til et naturlig og attraktivt mål for fremmede etterretningstjenester som ønsker dyp innsikt i NATO og norske militære operasjoner i nord. Denne hendelsen understreker det akutte behovet for økt årvåkenhet rundt utenlandske investeringer og etableringer av selskaper som kan fremstå som legitime på papiret, men som i realiteten tjener andre, skjulte formål.

I en tid preget av stor geopolitisk ustabilitet ser vi en tydelig trend der hybride trusler, inkludert bruk av stråmenn og skallselskaper, blir mer utbredt for å omgå nasjonale sikkerhetskontroller. At PST har klart å avdekke dette før mottakeren ble satt i drift, viser at overvåkingen av kritiske infrastrukturer fungerer, men det viser også hvor utspekulerte metodene til fremmede stater har blitt i jakten på informasjon.

Det er nå opp til påtalemyndigheten å gå videre med saken for å kartlegge det fulle omfanget av nettverket og avklare hvem som har stått bak koordineringen av operasjonen fra kinesisk side, samt om det finnes lignende celler på andre strategiske steder i landet





