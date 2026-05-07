PST pågriper kinesisk kvinne for spionasje på Andøya

Politiets sikkerhetstjeneste har avdekket et forsøk på å etablere en ulovlig satellittmottaker i Norge som skulle tjene kinesiske interesser.

Politiets sikkerhetstjeneste ( PST ) har i en omfattende operasjon gjennomført pågripelser og ransakinger knyttet til mistanker om grov etterretningsvirksomhet på norsk jord. En kinesisk statsborger er pågrepet som følge av aksjoner utført på to ulike adresser i landet, nærmere bestemt på Andøya i Nordland og i Otta i Innlandet.

Ifølge politiadvokat Thomas Blom er saken dypt forankret i en mistanke om at et selskap registrert i Norge har blitt benyttet som et skalkeskjul for en statlig aktør fra Kina. Formålet med denne operasjonen skal ha vært å etablere en mottakerstasjon for nedlasting av data fra satellitter i polare baner.

Slike satellitter er spesielt egnet for å samle inn sensitiv informasjon over store områder, og dersom slike data havner i hendene på en fremmed stat, kan det medføre betydelig skade på grunnleggende norske nasjonale interesser. Det er nå snakk om medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet rettet mot statshemmeligheter, noe som understreker alvoren i saken. Det kommer frem at et norsk selskap med base i Otta tidligere i år kjøpte en fritidseiendom på Andøya.

Dette selskapet er igjen eid av en enhet i Singapore, noe som tyder på en kompleks struktur designet for å skjule de egentlige eierne og hensiktene bak eiendomskjøpet. Selv om flere personer er siktet i saken, er det foreløpig kun den kinesiske kvinnen som er pågrepet. Påtalemyndigheten har i denne forbindelse beslaglagt den aktuelle satellittmottakeren, noe som effektivt har stanset planene om å sette utstyret i drift.

Denne aksjonen viser hvor koordinert PST og det lokale politiet i Nordland og Innlandet har jobbet for å hindre at fremmed etterretning får et fysisk fotfeste i strategiske områder av Norge. Valget av Andøya som lokasjon er ikke tilfeldig. Andøya Space har siden 1960-tallet vært et av Europas mest sentrale knutepunkter for oppskyting av forskningsraketter og har nylig inngått omfattende avtaler med USA om oppskyting av amerikanske satellitter.

Utover den sivile forskningen fungerer området som et viktig skytefelt for det norske forsvaret og den internasjonale forsvarsindustrien. Her testes avanserte våpensystemer som 'NASAMS', et luftvernsystem designet for å beskytte mot fly og raketter, samt 'HIMARS', det mobile rakettsystemet kjent for sin presisjon over lange avstander. Slike installasjoner er av ekstremt høy verdi for fremmed etterretning, da innsamling av data fra disse testene kan gi innsikt i militær kapasitet og teknologiske svakheter.

PST har over lengre tid advart mot tendensen der land som Kina og Russland forsøker å kjøpe eiendom i nærheten av kritisk infrastruktur og militære anlegg. I trusselvurderinger fra 2024 og 2025 har tjenesten tydeliggjort at strategisk plassert eiendom kan brukes som baser for spionasje, noe som utgjør en direkte trussel mot nasjonal sikkerhet. Dette samsvarer med tidligere avsløringer om russiske personer med koblinger til myndighetene som eier hytter nær forsvarsinstallasjoner i Nord-Norge.

Avdelingsdirektør i PST, Inger Haugland, har vært tydelig på at etterretningsorganisasjoner fra land som Russland, Kina og Iran opererer i Norge akkurat nå. Direktør Ketil Olsen ved Andøya Space bekrefter at de er kjent med at deres virksomhet er et attraktivt objekt for fremmede makter. Selv om de ikke ble varslet om den spesifikke politiaksjonen før den fant sted, har de opplevd sporadiske forsøk på spionasje, inkludert observasjoner av droner i nærområdet.

For å motvirke dette har Andøya Space implementert strenge sikkerhetsrutiner, både når det gjelder digital cybersikkerhet og fysisk sikring av anlegget. Det opprettholdes en tett dialog med politiet, PST og Forsvaret for å sikre at virksomheten kan fortsette sitt viktige arbeid uten at nasjonale hemmeligheter blir kompromittert. Saken illustrerer det pågående spenningsforholdet mellom sivil eiendomsrett og behovet for streng statlig kontroll i områder med høy sikkerhetsrisiko





