PST Siktet Mann for Forsøk på Etterretningsvirksomhet mot Statshemninger

PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland.

Mannen er siktet for forsøk på etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter og fremstilles for fengsling i Salten og Lofoten tingrett søndag klokken 13, opplyser PST til NRK.

PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Nordland, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til kanalen. Mannen ble pågrepet fredag 15. mai av politiet i Nordland, ifølge Veum. Påtalemyndigheten vil be om at den kinesiske mannen varetektsfengsles i fire uker. Forsvaret kjent med saken Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opplyser at de er kjent med saken, men ønsker ikke å uttale seg.

Siktedes forsvarer, advokat Tor Haug, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken. Det er ikke kjent om denne saken kan knyttes til saken med en mye omtalt satellittmottaker, der tre personer er siktet og én kvinne varetektsfengslet. Torsdag 7. mai ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Hun ble varetektsfengslet dagen etter.

I denne saken har PST opplyst at de mener det er en statlig aktør som, under dekke av å være et norskregistrert firma, står bak forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Det norskregistrerte firmaet er eid av et selskap registrert i Singapore. Politiadvokat Thomas Blom i PST har uttalt at de antar at de øvrige siktede i denne saken befinner seg i Kina.

PST ble oppmerksomme på hva som foregikk, etter en grunnlagsrapport fra sin forebyggende avdeling. 17. april beslagla PST en mobil satellittmottaker på 22 tonn fra den kinesiske kvinnen i en konteiner i Oslo havn. Satellittmottakeren var oppgitt å skulle ta ned værdata, noe den ifølge PST ikke er egnet til. Bomull-TV-profil: Thomas Blom liknet mottakerens dimensjoner og konstruksjon med å skyte spurv med kanon, eller krill med torpedo





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PST Forsøk På Etterretningsvirksomhet Statshemmeligheter Kinesisk Statsborger Politiet Nordland Farlig Nettverk Kirurgisk Innsetting Statlig Aktør

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alvorlig situasjon i Jotunheimen: Mann reddet opp fra bresprekkEn annen person i turfølget skal ha varslet om hendelsen.

Read more »

PST-høring: Vil ikke ha sjefer til stede når PST-ansatte uttaler segPST-ledelsen ville følge sine ansattes forklaringer under den lukkede høringen på mandag. Men kontrollkomiteen på Stortinget sier nei.

Read more »

Mann siktet for drapEn mann i 60-åra mistet livet etter at han skal ha blitt påtent i Bamble natt til torsdag. En mann i 30-åra er siktet for drap og varetektsfengsles i fire uker.

Read more »

Mannen siktet i en rekke vals- og trøggselskaper endte opp fengsletEn mæn som var kjenna for politiet i en rekke vals- og trusselselskaper landet i fengsel etter en ukeropphold i varetekt. Etterforskinga viste at han var involvert i mange slags voldshandlingar, og han var under etterretning for saker fra hvert øye.

Read more »