Pulisic i formsvikt – bekymrer USA før VM

Christian Pulisic opplever en vanskelig periode i AC Milan, og hans måltørke skaper bekymring i USA før sommerens verdensmesterskap. Eksperter analyserer årsakene til formsvikten og dens potensielle innvirkning på USAs sjanser i mesterskapet.

Christian Pulisic , den 27 år gamle amerikanske fotballspilleren, befinner seg for tiden i den vanskeligste perioden i sin profesjonelle karriere. Dette skaper stor bekymring i USA , spesielt med tanke på det kommende verdensmesterskapet som arrangeres på hjemmebane.

Sports Illustrated, et ledende amerikansk sportsmagasin, understreker at USAs håp om å oppnå suksess i sommerens mesterskap i stor grad avhenger av at Pulisic er i toppform. Situasjonen er alvorlig, og det er tydelig at hans nåværende form er en kilde til uro for både fans og eksperter. Pulisic, som spiller for AC Milan, har slitt med å finne nettmaskene.

Han var fullstendig usynlig i den nylige Serie A-kampen mot Juventus, hvor han kun hadde én ballberøring inne i motstanderens 16-meter. Dette er et symptom på en lengre periode med måltørke. Siden 3–0-seieren mot Hellas Verona den 28. desember har det gått hele 16 kamper og 938 spilte minutter uten at Pulisic har scoret. Denne perioden minner om en lignende formsvikt han opplevde i Chelsea i 2022/2023-sesongen, hvor han også gikk 16 kamper uten å finne veien til nettmaskene.

ESPN, en fremtredende amerikansk nyhets- og TV-kanal, påpeker at amerikanske fans vil følge Pulisics klubbform nøye og håpe på en snarlig slutt på måltørken. Den italienske sportsjournalisten Stefano Agresti i Gazzetta dello Sport beskriver situasjonen som «ynkelig» og uttrykker bekymring over Pulisics krise. Han understreker at Pulisics manglende målscore er et alvorlig problem for både AC Milan og det amerikanske landslaget. Flere faktorer bidrar til Pulisics vanskelige situasjon.

Marco Passoto, en annen skribent i Gazzetta dello Sport, peker på at samarbeidet med den portugisiske stjernespilleren Rafael Leão ikke fungerer optimalt. Pulisic løper mye og dekker store avstander på banen, men bruker ofte energien på å kompensere for Leãos posisjonering. Antonio Vitiello, en annen italiensk sportsjournalist, beskriver Pulisic som et mysterium i AC Milans sesong. Han mener at kampen mot Juventus var et tydelig eksempel på den lave formen Pulisic befinner seg i.

Vitiello påpeker at Pulisic sliter mentalt, føler seg fastlåst og er under stort press. AC Milan-manager Massimiliano Allegri erkjenner at Pulisic påvirkes av at laget spiller uten en dedikert spiss, en «nier» i fotballterminologi, som Erling Braut Haaland eller Robert Lewandowski. Allegri beskriver Pulisic som en følsom person og innrømmer at måltørken påvirker ham hardt. Han legger også vekt på at Pulisic sliter mer med fysiske dueller og med å spille uten en ren spiss foran seg.

Likevel understreker Allegri at han må finne en balanse i laget for å nå sine mål. Situasjonen krever en løsning, og det er avgjørende at Pulisic finner tilbake til formen før verdensmesterskapet





