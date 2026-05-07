Pussycat Dolls avlyser store deler av USA-turneen

Jentebandet Pussycat Dolls må avlyse nesten alle konserter i Nord-Amerika på grunn av svakt billettsalg, men Europa-turneen fortsetter som planlagt.

Det populære jentebandet fra 2000-tallet, som en gang dominerte hitlistene over hele verden, hadde skapt enorme forventninger tidligere i år da de kunngjorde sin etterlengtede gjenforening.

Med løfter om en ny singel og en omfattende verdensturné, var fansen spent på å se Nicole Scherzinger, Ashley Roberts og Kimberly Wyatt samlet på scenen igjen. Men nå må stjernene innrømme et bittert nederlag på sin egen hjemmebane. Ifølge rapporter fra BBC har gruppen sett seg nødt til å ta en vanskelig beslutning etter det de selv beskriver som en ærlig vurdering av situasjonen i Nord-Amerika.

Dette har resultert i at nesten alle planlagte konserter i USA og Canada har blitt avlyst, noe som sender sjokkbølger gjennom fanskaren. Totalt var det planlagt 33 ulike show i løpet av juni, juli og august, men nå står man igjen med et stort tomrom i kalenderen. Årsakene bak den massive avlysningen ser ut til å være knyttet til økonomiske realiteter og strategiske feilgrep.

I uker hadde dedikerte fans spekulert i om turneen faktisk ville bli gjennomført, etter at setekartene for flere av arrangementene viste store mengder usolgte billetter. Analyser tyder på at kombinasjonen av svært høye billettpriser og et bevisst valg om å booke massive arenaer fremfor mer intime teaterlokaler ble for risikabelt. I et marked der publikum er stadig mer selektive med hvor de bruker pengene sine, viste det seg at etterspørselen ikke var stor nok til å fylle de enorme salene.

Den eneste konserten som fortsatt står på programmet i Nord-Amerika er opptredenen på WeHo Pride i Los Angeles den 6. juni. Gruppen har uttrykt at dette er et sted som er for meningsfullt til å avlyse, og de fremhever den uvurderlige støtten de har mottatt fra LHBTQ+-miljøet gjennom hele sin lange karriere. Til tross for skuffelsen i Amerika, er det lyspunkter for fansen i Europa.

Den europeiske delen av turneen ser ut til å følge planen uten problemer, og flere av konsertene er allerede utsolgt, noe som tyder på en sterkere nostalgi eller større betalingsvilje på denne siden av Atlanterhavet. For norske fans betyr dette at det fortsatt er full fart fremover mot 10. september, når gruppen inntar Oslo Spektrum.

Det som gjør den norske konserten ekstra spesiell, er kunngjøringen om at den legendariske Lil' Kim vil gjeste bandet på scenen, noe som forventes å trekke et stort publikum. Turnéen starter offisielt i København i september og vil avslutte sitt europeiske kapittel på O2 Arena i London den 13. oktober. Dette viser en interessant kontrast i hvordan bandets merkevare oppleves i ulike verdensdeler. Denne situasjonen er dessverre ikke unik for Pussycat Dolls.

Den siste tiden har man sett en trend der flere store internasjonale stjerner opplever lignende utfordringer i det amerikanske markedet. Artister som Post Malone og Meghan Trainor har også sett seg nødt til å enten trekke konserter eller utsette planlagte show i USA. Dette kan tyde på en dypere endring i konsertmarkedet, hvor kostnadene ved å arrangere store produksjoner har steget dramatisk, samtidig som forbrukernes kjøpekraft er under press.

For en gruppe som Pussycat Dolls, som forsøker å gjenopprette sin posisjon i et musikklandskap som har endret seg drastisk siden deres storhetstid på 2000-tallet, blir dette en dyrekjøpt lekse i markedstilpasning. Likevel håper mange at suksessen i Europa kan gi dem den nødvendige energien og momentumet til å komme sterkere tilbake i fremtiden





