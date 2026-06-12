Putin: "Alt tar seg raskt inn igjen" etter ukrainske angrep

Russisk president Vladimir Putin har uttalt seg om de mange angrepene mot Ukraina, som han mener svekker økonomien, men at det kun er forbigående. Han har også varslet at Russland vil trappe opp antallet angrep mot ukrainske mål.

Det er det offisielle nyhetsbyrået Tass som bringer Putin s uttalelse. Byrået skriver at han fredag sa at de mange angrepene svekker økonomien, men at det kun er forbigående.

Alt tar seg raskt inn igjen, sa presidenten. Han la til at Russland vil svare ved å trappe opp antallet angrep mot ukrainske mål. Det er sjelden den russiske presidenten innrømmer at de ukrainske angrepene svir. Som regel kommenter han dem overhodet ikke, i beste fall bare med et skuldertrekk.

Natt til onsdag 12. juni gjennomførte Ukraina omfattende droneangrep dypt inne i Russland. Røykskyer er fortsatt tydelige på himmelen. Ukraina hevder å ha skadet to russiske oljeraffinerier i Tatarstan og en stor gummifabrikk i Samara oblast under nattens droneangrep mot russiske regioner. Angrepene, som fant sted natt til onsdag 12. juni, er en del av Ukrainas strategi for å ramme Russlands militære og økonomiske infrastruktur, ifølge Ukrainas generalstab





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