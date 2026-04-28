Putin håper på fred i regionen og understreker Russlands støtte til Iran

Russlands president Vladimir Putin har uttrykt håp om fred i regionen og bekrefte at Russland vil støtte Iran og nabolandene. Den iranske utenriksministeren Abbas Araghchi anklaget USA for å ha sabotert fredssamtalene, mens Iran har sendt et nytt forslag til USA via Pakistan. Situasjonen forblir anspent, og verden følger utviklingen nøye.

Russlands president Vladimir Putin har uttrykt håp om at det skal komme fred i regionen og at Russland vil gjøre alt for å ivareta Iran s og nabolandenes interesser.

Dette kom i forbindelse med et besøk fra Irans utenriksminister Abbas Araghchi, ifølge russiske statsmedier. Putin understreket at Iran går gjennom en vanskelig periode, men at håpet er at situasjonen skal løse seg fredelig. Han nevnte også at han har fått kontakt med Irans øverste leder Mojtaba Khamenei, som ikke har vist seg offentlig siden han tok over rollen i mars.

Under møtet med Araghchi sa den iranske utenriksministeren at verden nå har innsett Irans virkelige styrke på grunn av krigen mot USA og Israel, ifølge russisk statlig TV. Han understrekte at Russland har stått ved Irans side gjennom hele konflikten og at de to landene vil fortsette sitt strategiske partnerskap. Araghchi anklaget USA for å ha sabotert fredssamtalene, men ifølge Axios har USA mottatt et nytt forslag til avtale fra Iran via meklerlandet Pakistan.

Pakistanske kilder bekrefter at Iran vil gjenåpne Hormuzstredet og avslutte krigen, men utsette samtalene om kjernekraft til et senere tidspunkt. Det iranske nyhetsbyrået Fars rapporterer at Iran har oppgitt sine såkalte røde linjer til amerikanerne, der spørsmål rundt kjernekraft og Hormuzstredet er sentrale. USA har lenge vært bekymret for Irans atomprogram og anrikning av uran, noe som har vært en av hovedårsakene til den pågående konflikten.

Ifølge Axios skal den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump ha diskutert krigen med sine sikkerhetsrådgivere i Det hvite hus mandag. En amerikansk tjenestemann rapporterer at Trump var misfornøyd med det iranske forslaget fordi det ikke tok opp Irans atomprogram. Situasjonen forblir anspent, og verden holder øye med utviklingen i regionen





