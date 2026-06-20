The Russian military is facing a severe recruitment crisis, with fewer and fewer people signing up to join the army. This shortage of manpower is causing a decline in Russia's military strength in the ongoing conflict with Ukraine. Desperate measures have been taken, including offering financial incentives and threats to coerce young men into joining the military. However, these attempts have not been successful, and the situation is escalating. The Russian government is now resorting to force, using police power to recruit young men for the war in Ukraine. The people of Russia are on high alert, with some regions reporting mass arrests and stop-and-search operations. The authorities are under pressure, with the public demanding coverage of the issue. The crisis is causing significant concern, with the possibility of a rapid end to the conflict fading. Some Russian military leaders have called for a new mobilization to turn the tide, while others have criticized Putin and the Kremlin for the high death toll in Ukraine.

Vladimir Putin og Russland står overfor en rekrutteringskrise. Færre og færre melder seg til det russiske forsvaret, som betyr mindre russisk slagkraft i krigen i Ukraina.

Såpass kritisk er det, at russiske menn har blitt forsøkt lokket med både sletting av gjeld og flere millioner rubler, dersom de velger å verve seg. Det ser imidlertid ikke ut til å ha funket. Ifølge den danske avisen Berlingske og deres Russland-korrespondent, tar russisk politi nå i bruk makt for å verve unge menn til krigen. Innbyggere advarer hverandre mot å gå ut.

Myndighetene tier mens raseriet koker i kommentarfeltene. Ifølge Zelenskyj ble Kyiv rammet av mer enn 60 missiler alene. Gigantiske tapstall og sviktende rekruttering ligger på rundt 30.000 til 35.000 soldater i måneden. Den tyske Russland-økonomen Janis Kluge anslår at rekrutteringen til det russiske forsvaret falt med rundt 20 prosent i første kvartal i år, sammenlignet med samme periode i 2025.

Flere russiske krigstilhengere har oppfordret president Vladimir Putin til å be om en ny mobilisering for å bryte den nåværende fastlåste situasjonen ved fronten i Ukraina. Andre har gått ut mot Putin og Kreml, og pekt på nettopp antallet dødsfall som en grunn til å avslutte krigen i Ukraina





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