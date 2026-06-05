Putin sier nei til møte med Zelenskyj

Russlands president Vladimir Putin har sagt nei til et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Dette kommer dagen etter at Zelenskyj skrev et åpent brev til sin russiske motpart og ba om en slutt på krigen.

- Russland s president Vladimir Putin har sagt nei til et møte med Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj . Putin deltar denne uka på St. Petersburg International Economic Forum og var tydelig på at han ikke ønsker et møte med Zelenskyj.

Dette kommer dagen etter at Zelenskyj skrev et åpent brev til sin russiske motpart og ba om en slutt på krigen. Han foreslo et møte mellom de to for å avslutte krigen. Putin uttalte seg kritisk over Zelenskyjs brev og sa at det inneholdt noen ganske uhøflige bemerkninger. Han tror at Zelenskyj ikke ønsker et møte ansikt til ansikt, men heller unngår det.

Putin uttrykker også undring over at Ukraina ikke ønsker president Donald Trumps administrasjon som en garantist for fredssamtaler. Han mener at Ukraina bare ønsker å stanse russisk framrykking og at han selv er villig til å inngå avtaler





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