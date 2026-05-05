Putin skjerper sikkerheten – tilbringer mer tid i bunkere

Lekket etterretningsrapport viser at Vladimir Putin har kraftig skjerpet sikkerheten rundt seg, og tilbringer mer tid i underjordiske bunkere. Frykten for attentat og kupp skal være årsaken.

Sikkerhet en rundt Russland s president Vladimir Putin er betydelig forsterket de siste månedene, ifølge en lekket etterretningsrapport fra et EU-land som Financial Times og CNN har fått tilgang til.

Denne økte sikkerheten kommer som følge av en voksende frykt for lekkasjer av sensitiv informasjon, attentatforsøk og potensielle kuppforsøk. Rapporten indikerer at Putin i økende grad tilbringer tid i underjordiske bunkere, reduserer sine offentlige opptredener og begrenser reiseaktiviteten sin. Dette er en uvanlig utvikling, spesielt med tanke på at vestlige etterretningstjenester sjelden deler så detaljerte opplysninger, noe som reiser spørsmål om lekkasjens hensikt – muligens å skape uro i Kreml.

Berlingske antyder at hvis etterretningen er korrekt, bør Putin være svært bekymret. Frykten for sikkerhetsbrudd har blitt forsterket av flere hendelser internasjonalt. USA gjennomførte i januar en operasjon mot Venezuelas president Nicolás Maduro, og Israel drepte i slutten av februar Irans øverste leder Ali Khamenei. Ukraina har også utført målrettede angrep mot høytstående russiske offiserer inne i Russland, som for eksempel drapet på generalløytnant Fanil Sarvarov i Moskva i desember.

I tillegg har ukrainske droneangrep dypt inne i russisk territorium, inkludert angrep mot flyplasser nord for polarsirkelen og fabrikker som VNIIR-Progress i Tsjeboksary og oljeraffineriet Kirisji, bidratt til en økende krisefølelse rundt Putin.

«Spiderweb»-operasjonen, som involverte ukrainske droner, har spesielt skapt sjokk og bekymring. Russland har respondert ved å redusere omfanget av den årlige militærparaden 9. mai, noe som tolkes som en reaksjon på trusselen fra ukrainske droner. Nylige angrep, deriblant nedskytingen av 289 ukrainske droner og flyalarmer i Sibir, understreker den eskalerende spenningen. Putin er fortsatt aktiv i sitt embete, men i større grad bak lukkede dører.

Han har kun blitt sett offentlig et par ganger i år, og det er spekulasjoner om at noen av de publiserte bildene og videoene av møter kan være forhåndsinnspilte. Rapporten beskriver Putin som mer isolert og mer fokusert på krigen i Ukraina, og anslår at han bruker rundt 70 prosent av tiden sin på denne konflikten. Han detaljstyrer krigen fra underjordiske bunkere og distanserer seg fra sivile anliggender.

Putin har sluttet å bruke flere av sine vanlige residenser, inkludert de i Moskva-regionen og ved Valdaj, og har i stedet oppholdt seg i oppgraderte bunkere, spesielt i Krasnodar-regionen ved Svartehavet. Denne utviklingen indikerer en betydelig endring i Putins sikkerhetsrutiner og et økt fokus på beskyttelse mot potensielle trusler





