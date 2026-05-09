Putin uttrykker støtte for russiske styrker under 9. mai-paraden og krigen i Ukraina

President Vladimir Putin talte under markeringen av seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig og viste støtte for den russiske hærenes sak i Ukraina-krigen. Russland og Ukraina gikk med på USAs initiativ til en våpenhvile og en fangeutveksling i forbindelse med feiringen, selv om bladeren fryktet ukrainske angrep mot Moskvas militærparade.

Videre sa president Vladimir Putin at den russiske hærenes sak var rettferdig da han talte under seiersparaden på Den røde plass. - Den store bragden til seiersherrenes generasjon inspirerer soldatene som i dag gjennomfører målene for den spesielle militæroperasjonen , sa Putin, med henvisning til Ukraina-krigen.

- De konfronterer en aggressiv styrke bevæpnet og støttet av hele Nato-blokken. Og til tross for dette går våre helter fremover. Lørdag formiddag ble den årlige markeringen av seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig sparket i gang. Russland har en årlig feiring 9. mai, med blant annet militærparade i Moskva.

I forbindelse med markeringen har både Russland og Ukraina gått med på USAs president Donald Trumps initiativ til en våpenhvile fra 9. til 11. mai og en fangeutveksling i samme periode. Tidligere hadde Russland erklært ensidig våpenhvile fra fredag til søndag. Russiske myndigheter har fryktet ukrainske droneangrep mot paraden i Moskva, som markerer seieren i andre verdenskrig. Tidligere i uken erklærte Ukraina en ensidig våpenhvile som skulle vare fra og med onsdag. Russiske angrep i Ukraina har likevel fortsatt





Russland og Ukraina bryter våpenhvile med angrepUkraina registrerte over 140 russiske angrep etter at Russlands ensidige våpenhvile trådte i kraft. Russland rapporterte om nedskytning av 264 ukrainske droner. Begge land har utlyst våpenhvile, men angrepene fortsetter.

Putin frykter våpenhvile og 9. mai-parade i MoskvaVladimir Putin foreslo våpenhvile på 9. mai, men Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviste først, før han likevel aksepterte. Samtidig er den tradisjonelle paraden på Den røde plass i Moskva avlyst på grunn av frykt for ukrainske droner. Putin er paranoid og livredd etter at flere russiske generaler er likvidert av Ukraina. Årets markering blir kraftig nedskalert, og det er usikkert om Putin vil være til stede.

Putins seiersdag blir til et makabert teater9. mai, Russlands store freds- og seiersdag, blir i år et makabert teater med Ukraina der krig betyr fred. Den tradisjonelle paraden på Den røde plass er avlyst på grunn av frykt for ukrainske droner. Putin er paranoid og livredd etter at flere russiske generaler er likvidert av Ukraina. Det spekuleres i om en militærparade vil finne sted i de russiskokkuperte delene av Ukraina og vises på storskjerm i Moskva.

Krigen i Ukraina - Krigen om fredsdagen9. mai — lørdag — er den store freds- og seiersdagen i Russland. I år er dagen også et makabert teater med Ukraina der krig betyr fred og omvendt.

