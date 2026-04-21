Vladimir Putin opplever en serie geopolitiske nederlag verden over. Fra fallet til Assad i Syria til tapet av allierte i Sør-Amerika, sliter Russland med å opprettholde sin rolle som stormakt mens listen over venner blir stadig kortere.

Den geopolitiske situasjonen for Vladimir Putin og Russland har den siste tiden gjennomgått dramatiske endringer, preget av en rekke tilbakeslag som truer nasjonens status som stormakt. Et av de mest oppsiktsvekkende vendepunktene er fallet til Assad-regimet i Syria, som har påført russisk innflytelse i Midtøsten et alvorlig nederlag.

Russland kjemper nå febrilsk for å beholde kontrollen over sine strategiske militærbaser, inkludert marinebasen Tartus, samtidig som Kreml balanserer mellom egne interesser og presset fra det nye styret i Damaskus. Generalløytnant Arne Bård Dalhaug peker på at Russland fremstår som en upålitelig partner, noe som minner om en mafiaboss som ikke klarer å levere beskyttelse til sine klienter. Dette bildet forsterkes av utviklingen i Sør-Amerika, der USA har tatt kontroll over oljeressurser i Venezuela etter at president Maduro ble avsatt, et land som lenge var Russlands fremste allierte i regionen. Samtidig som Russland mister fotfeste globalt, opplever landet en økende isolasjon i sitt nærområde. Forholdet til Armenia har nådd et historisk lavpunkt, preget av dyp mistillit og en tydelig vending mot vestlige verdier under statsminister Nikol Pasjinjan. Dette skyldes i stor grad manglende støtte fra Moskva under konflikten med Aserbajdsjan, noe som har etterlatt en bitter ettersmak i Jerevan. Samtidig står Russland i en diplomatisk skvis med Aserbajdsjan etter voldelige hendelser mot aserbajdsjanske borgere på russisk jord. I Moldova fortsetter den pro-vestlige presidenten Maia Sandu å kjempe mot omfattende russisk hybridkrigføring og forsøk på å kjøpe valgresultater, noe som understreker at Russlands forsøk på å påvirke nabolandene møter økt motstand og internasjonale sanksjoner. Eksperter som direktør Iver B. Neumann ved Fridtjof Nansens Institutt påpeker at stormaktsambisjonene er helt grunnleggende for Putins selvforståelse og politiske overlevelse. Etter å ha brukt flere tiår på å bygge opp igjen russisk innflytelse etter Sovjetunionens fall, spesielt gjennom militær støtte i Sahel-regionen og Wagner-gruppens operasjoner i Afrika, oppleves nåværende tap som svært smertefulle for Kreml. Mens listen over allierte stadig krymper, er Russland i økende grad avhengig av støtte fra få og isolerte aktører som Nord-Korea og et svekket Iran. Det faktum at selv ihuga Putin-tilhengere, som advokaten Ilya Remeslo, nå offentlig ytrer ønske om at presidenten bør stilles for retten, illustrerer en gryende intern krise i det russiske samfunnet. Fremtiden for Russlands globale rolle fremstår derfor mer usikker enn på mange tiår, der Moskva står overfor utfordringer i alt fra Kasakhstan til Cuba, uten en klar strategi for å bremse den pågående destabiliseringen av deres internasjonale nettverk





